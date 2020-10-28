中国抗战胜利是世界反法西斯战争胜利的重要组成部分

2015年3月，拉纳·米特在中国参观。

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金志焕的办公室内摆放了很多与中国近现代历史相关的书籍。

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2017年11月，石田隆至在中国传媒大学举办的口述史研讨会上发言。

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中国人民抗日战争纪念馆外景。

本报记者 陈尚文摄

中国人民抗日战争的伟大胜利，是中华民族从近代以来陷入深重危机走向伟大复兴的历史转折点、也是世界反法西斯战争胜利的重要组成部分，是中国人民的胜利、也是世界人民的胜利。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年之际，国外专家学者回顾国际视野下的中国抗战，呼吁各国以史为鉴、面向未来，共同应对全球性挑战，为人类和平发展作出贡献

东方战场 全球贡献

（英国）拉纳·米特

从学生到教师，我研究中国近代史已有30多年。二战中的中国是我研究的重要内容。上世纪三四十年代，中国艰苦卓绝的抗日战争，不单单是为了国家的尊严和生存，也是为了所有同盟国的胜利。

半个多世纪以来，中国抗战在世界反法西斯战争中的重要性并未得到足够重视，西方对于二战期间中国战场的研究和认识仍比较局限。我认为主要有以下几个原因：首先，西方学者一般认为二战爆发于德国入侵波兰的1939年，很少将中国抗战纳入整个二战的范畴。其次，与中国抗战有关的史料大多以中文保存，西方学者搜集和研究的困难较大。基于此，我写作《中国，被遗忘的盟友》一书，希望把中国抵抗日本侵略这段重要的东方战场故事讲述给西方读者。历史不应被遗忘，二战是东西方一起抗击了有史以来最黑暗的邪恶力量。

毫无疑问，中国抗战在二战中扮演了重要角色，影响了这场世界性战争的走向。中国是最早抗击法西斯侵略的国家。在1941年珍珠港事件爆发前，中国军队一直孤军奋战，在极端艰苦的环境下，坚持不懈地奋力抵抗日本侵略者。如果没有中国坚持抗战，日本就可以将其注意力转向苏联、东南亚和其他地区，西方同盟国在亚洲将面对更加艰难的形势。正是由于中国的顽强抵抗和持久抗战，中国战场牵制了日本更多兵力，使日本控制整个亚洲的野心无法得逞。

中国的抗日战争具有全球意义。在研究期间，我读到一位名叫黄耀武的抗战老兵的故事。他在16岁时加入印缅远征军，在缅甸参与抗日战争。他的经历从侧面告诉我们：中国对这场战争的贡献是国际性的，是中国承担区域性和全球性责任的体现。

抗战期间，中国面临着一系列困难。通货膨胀严重，物资供给不足，武器装备落后。在如此艰难的环境下，中国仍然坚持抗战。中国共产党倡导建立的以国共合作为基础的抗日民族统一战线在中国抗战过程中发挥了至关重要的作用。毛泽东发表《论持久战》，回应中国人民关于抗战前途、抗战策略、抗战方式的关切，指明抗日战争的前进方向。中国共产党领导的敌后抗日游击战迫使日军不得不将原先计划投入进攻的大量兵力用于维持其占领区，从而阻滞了日军的战略进攻。据统计，到1940年，日本中国派遣军一半以上的兵力用于对敌后战场作战。中国为世界反法西斯战争胜利作出巨大牺牲。抗战中，中国付出了极其惨重的代价，至少3500万中国军民伤亡，更有不计其数的民众流离失所。

如今的中国繁荣而自信。时至今日，有关抗日战争的集体记忆依然影响着中国民众。中国的很多城市都设立了纪念抗日战争的主题博物馆，在文化市场上也可以看到与抗日战争有关的产品。抗日战争的胜利极大地改变了中国，重构了中国的社会与政治状况，对塑造现代中国起到了重要作用，也影响了战后几十年中国的发展。我在《中国，被遗忘的盟友》一书中向西方读者提出，理解中国抗战的艰苦过程和历史意义，有助于理解今日之中国。

70多年前，有着迥异文化背景和政治制度的众多国家团结在一起，取得了世界反法西斯战争胜利。如今，当面临诸如气候变化、新冠肺炎疫情这样的全球性挑战时，人类比以往任何时刻都更需要国际合作。

（作者为牛津大学中国研究中心主任，本报记者白紫微采访整理）

增进交流 面向未来

（韩国）金志焕

我的家族是中国抗战历史的见证者。1938年，日本殖民朝鲜半岛时期，我的外祖父一家从韩国迁到当时的河北省芦台镇（今属天津市宁河区）居住。直至1946年举家返回韩国。我的母亲一直视芦台为她的第二故乡。在母亲的影响下，我对中国的历史文化，特别是母亲幼年在中国的经历产生了浓厚兴趣，开始了对中国抗战历史的研究。

中国人民抗日战争的胜利，是近代以来中国人民第一次取得完全胜利的民族解放斗争，创造了人类战争史上的一个奇迹。中国抗战也是世界反法西斯战争的重要组成部分。太平洋战争爆发后，中国与英、美等国结成世界反法西斯同盟。“伟大的中国抗战，不但是中国的事，东方的事，也是世界的事”。毛泽东的这句话点明了中国抗战的世界意义。

历史事实证明，中国人民抗日战争胜利是中国共产党发挥中流砥柱作用的伟大胜利。九一八事变后，中国共产党立即发起了抗战号召，组织开展了艰苦的抗日游击战争。全民族抗战阶段，中国共产党高举抗日民族统一战线的旗帜，坚决维护、巩固、发展统一战线，坚持独立自主、团结抗战，维护了团结抗战大局。此外，中国共产党领导开辟了广大敌后战场，建立了抗日民主根据地。中国共产党在顽强抗战中发挥了重要作用，确保了中国抗战取得最终胜利。

中国抗战胜利离不开中国民众的广泛参与。全国抗战开始后，无数中国人冒着生命危险挺身而出，克服重重困难参加抗日战争并作出巨大牺牲。世界各地的华侨华人为支援中国抗战筹集现款和物资，购买救国公债，组织人员回国参军参战，为中华民族的独立和解放贡献了力量。

纪念抗战胜利，不仅是为了研究历史，更是为了回应现实关切。近年来，日本右翼势力仍企图否认侵略历史，甚至篡改历史教科书，这些行为已成为威胁地区和平与安全的潜在因素。

韩中两国有关抗战史的学术交流与合作研究在不断推进。我认为，韩中两国共同研究抗战史是应对日本右翼势力歪曲历史的有效途径。历史学家们通过调查和收集资料、编辑资料集、共同研究等方式，将在一定程度上纠正错误的历史叙述和历史认识，有助于年轻一代树立正确的历史观，以史为鉴，珍爱和平。

（作者为韩国仁川大学教授，本报驻韩国记者张悦采访整理）

以史为鉴 珍惜和平

（日本）石田隆至

今年9月3日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年纪念日。在这一重要历史节点，回顾历史显得尤为重要。我希望借此机会呼吁人们勿忘历史，珍惜和平，尊重反法西斯战争胜利成果和战后秩序，构建人类命运共同体。

日本在亚洲国家中率先走上现代化后，便将帝国主义侵略的矛头转向中国，先后于1894年挑起甲午战争，1895年侵占台湾和澎湖列岛。1931年，日本军国主义发动九一八事变，并逐步推进对华侵略，于1937年制造了震惊中外的卢沟桥事变，悍然发动全面侵华战争。中国人民毅然奋起，英勇抵抗，为世界反法西斯战争胜利、维护世界和平作出了重大贡献。

在中国共产党倡导下，中国建立了以国共合作为基础的抗日民族统一战线。在这一旗帜下，中国人民展开了旷日持久的全国抗战，开辟了世界反法西斯战争的东方主战场。中国共产党创立的统一战线、持久战、游击战争、新民主主义等理论和战略方针贯穿抗战始终。中国共产党以卓越的政治领导力和正确的战略策略，指引了中国抗战的前进方向。

在一系列科学理论指导下，中国共产党号召中国人民团结起来，顽强抵抗，为抗日战争最终胜利奠定了坚实基础。中国共产党领导的人民军队坚持为人民服务的原则，“不拿群众一针一线”，极大地提高了人民群众保家卫国的积极性和主动性。正是因为中国共产党的有力领导，中国人民空前团结，最终战胜了在军事力量上占优势的侵华日军。

中国共产党在军事抗战的同时，还积极通过和平的方式，为被俘日军提供包括医疗救治、食物供给等在内的人道主义待遇，并对其进行宣传教育。受感召的一些日军战俘参加了八路军，对侵华日军开展反战运动，在瓦解日军方面发挥了特殊作用。

日本应切实正视和深刻反省发动侵略战争给中国造成巨大伤害的历史事实，以史为鉴，并在此基础上面向未来，持续加强与中国的友好合作，为造福两国人民乃至亚洲和平稳定发展作出应有贡献。当下，日本国内依然有人企图美化日本军国主义的侵略行径，我们要坚决反对法西斯主义意识形态死灰复燃。

今年也是联合国成立75周年。作为联合国常任理事国，中国外交以维护世界和平、促进共同发展为政策宗旨，致力于在国际事务中发挥建设性、负责任的大国作用。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国积极维护文明多样性，推动不同文明对话交流，以包容、开放的姿态，希望各国能够超越偏见与误解，求同存异。

作为构建人类命运共同体的重要实践平台，共建“一带一路”倡议坚持共商共建共享原则，追求开放合作共赢精神，为建设更加美好的世界贡献了中国智慧、中国方案，得到广泛的支持。

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，国际社会再度面临共同挑战。中国采取多种手段遏制疫情蔓延，取得重要战略成果，并积极同各国分享疫情防控经验，彰显出中国守护人类共同家园的力量和担当。

（作者为日本明治学院大学国际和平研究所研究员，本报驻日本记者刘军国采访整理）

版式设计：蔡华伟

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