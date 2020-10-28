加强塑料污染治理 共同守护海洋生态（国际视点）

在斯里兰卡首都科伦坡附近的芒特拉维尼亚海滩，志愿者清理海洋垃圾。

新华社发

核心阅读

海洋塑料垃圾污染问题日益引起各国重视。专家认为，海洋污染治理是一项持久的大工程，需要各国政府、企业和公众共同参与，持续加大防治力度，同时提高公众环保意识，加快发展循环经济。

澳大利亚联邦科学与工业研究组织的一份最新报告称，该机构完成的首次全球海底微塑料污染总量评估显示，全球深海中约有1400万吨微塑料污染物，是海洋表面塑料污染总量的两倍以上。面对严峻的海洋塑料污染问题，各国纷纷采取适当的国家防治行动，不断强化国际协调合作，持续推进海洋环保工作。

塑料污染日趋严重

今年10月，巴西里约热内卢的一家水族馆里展出了3个2米至4米高的装置作品——一只章鱼、一只海马和一头鲸鱼。这些装置是由志愿者在里约海滩上收集的垃圾制作而成，志愿者们短短3个月就收集了约半吨海洋塑料垃圾。

里约水族馆的装置作品，从一个侧面展示了全球海洋塑料垃圾污染问题的严重性。据联合国的统计数据，每年估计有至少800万吨的塑料制品被排放或抛弃到海洋中，相当于平均每秒钟就有一卡车的塑料垃圾被倒入海中。

塑料垃圾进入海洋会被分解成微型碎片，然后被浮游生物摄入，并最终对海洋生态链乃至人类健康带来威胁。目前在太平洋垃圾带漂浮的微塑料面积甚至达上百万平方公里。据科学家估计，每年有100万只海鸟和10万只海洋哺乳动物因此丧生。海洋塑料污染给各国造成的经济损失可能高达80亿美元。

欧洲环境署对欧洲地区148万平方公里的海域环境质量进行评估后发现，118万平方公里海域存在不同程度的污染问题，其中塑料垃圾占海洋垃圾总量的近90%。一项来自荷兰和比利时海洋环境问题专家进行的研究显示，目前地中海16%的海面面积微塑料含量超出安全标准，其中部分地区含量超标5倍以上。如果污染情况不能得到有效控制，到2100年，地中海表面69%的区域将不再适于海洋生物的生存。

在非洲，随着人口和经济增长，对塑料产品消费以及塑料包装需求激增，导致大量塑料垃圾的产生。尤其在非洲沿海地区，塑料垃圾造成了日益严重的渔业和生态危机。在加勒比海东北部，每平方公里海域的塑料多达20万件，这些塑料又会进一步分解成微塑料，构成新的污染威胁。

防治措施不断加强

据联合国海洋环境保护科学问题联合专家组发布的报告显示，海洋微塑料来源主要分为初生来源和次生来源。初生来源的海洋微塑料，包括在生产和运输过程中排放到海洋环境中的原料树脂颗粒、个人护理品和清洁剂中的塑料磨砂颗粒等。

次生来源微塑料是指塑料垃圾进入海洋环境后，在风浪、紫外线和生物的作用下逐渐破碎或分解形成的塑料碎片。其中，次生来源是海洋微塑料的主要组成部分，主要来源于生活垃圾、管理不善的垃圾填埋场、旅游业和渔业活动等。

近年来，许多国家纷纷就海岸漂浮垃圾处理、化妆品中禁用塑料微珠等方面制订相应法案和防治行动计划。联合国环境规划署发出倡议，号召世界各国应逐步淘汰并禁止塑料微珠用于个人护理品和化妆品。

欧盟于2018年推出“循环经济中的塑料战略”，通过对设计、生产和回收等领域的标准制定，提高塑料制品的循环利用率。2019年3月，欧盟通过了关于一次性塑料制品的使用规定，针对10种最主要的一次性塑料制品发出禁令。同时，要求成员国必须确保2030年前塑料容器中可再生成分必须达到30%，2029年前容器回收率达到90%。

针对远洋航运等对海洋环境的污染问题，欧盟出台政策，提高港口对航运垃圾的存储和处理能力，并加强对企业和船只的有效管控。在近期提出的经济复苏计划中，欧盟决定将从2021年1月起，对塑料包装垃圾征收每公斤0.8欧元的税费，通过经济杠杆减少塑料污染。

非洲国家也在积极应对海洋塑料垃圾污染。南非将每年10月的第二周定为“国家海洋周”，并在《国家环境管理》《垃圾法》《农业法》等多项立法中加强对海洋塑料污染的管控。毛里求斯、肯尼亚、塞内加尔、埃塞俄比亚、坦桑尼亚等20多个非洲国家已经实施了对塑料袋的禁令或税收政策，其中在坦桑尼亚的桑给巴尔岛上，全岛禁止使用塑料袋。

拉美和加勒比地区不少国家使用税收、禁令和技术创新等方式限制塑料制品的生产和消费。目前，安提瓜和巴布达、哥伦比亚等国都已实施“禁塑令”。厄瓜多尔的加拉帕戈斯群岛禁止使用和销售吸管、塑料袋、不可回收瓶子和聚乙烯容器等。阿根廷也通过法令，将逐步减少和禁止在保护区使用一次性塑料制品。

综合治理迫在眉睫

提出微塑料概念的海洋生物学家、英国普利茅斯大学教授理查德·汤普森表示，解决塑料污染问题没有一个简单的答案，相关产品应该从第一道工序开始就考虑如何有效控制塑料垃圾的产生，这是循环经济的基础。

联合国环境规划署近日在一份报告中指出，找到替代产品对减少人们对塑料的依赖至关重要。报告建议大力发展生物产业，从农业产品及植物废料中提取天然纤维以及生物聚合物是寻找塑料替代品的重要来源，有利于提高循环利用率。

环保科技领域的创新为有效应对海洋塑料污染问题提供了新途径。智利一家公司利用聚乙烯醇等材料，制成可溶于水的手提袋，与传统需要数百年才可降解的普通塑料相比，这种产品只需要5分钟就可以在水中溶解，且不影响水质。挪威一家科技公司研发的激光探测和定位系统，可以对海平面以下最深一海里范围内的塑料垃圾进行精确搜索和定位，同时通过人工智能技术对相关数据进行清理。

巴西圣保罗大学海洋研究所教授亚历山大·图拉认为，海洋污染并不只是沿海国家和城市的问题，它几乎涉及所有国家和城市。为防止海洋污染恶化，各国政府应鼓励出台可持续发展举措，发展循环经济。大学可以和企业合作开展教育计划，不断提高公众环保意识，帮助公众了解和反思过度使用资源的危害。

（本报布鲁塞尔、约翰内斯堡、里约热内卢、北京10月27日电）

(责编：岳弘彬)