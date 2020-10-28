挥舞制裁大棒，扰乱全球经济秩序

日前，美国政府下最后通牒，要求参与建设“北溪-2”项目的企业在规定期限内撤出，否则将面临制裁，此举引发其盟友德国的强烈不满。美国滥用其全球金融贸易等领域的优势地位，肆意挥舞制裁大棒，威逼霸凌竞争对手，大搞单边主义，视国际规约为无物，搅乱全球经济秩序，威胁全球经济安全。

美国肆意对主权国家和他国合法经营企业进行单边制裁，对正常的全球经贸合作造成巨大阻碍。美国对伊朗、叙利亚、古巴和委内瑞拉等国实施一系列系统性制裁，包括控制资金流动、冻结美元资产和外汇储备、连带打压与之有贸易往来的第三方等，不仅危害这些国家的国计民生，也侵犯了他们自由参与国际经贸活动的权利。美国挥舞制裁大棒，即便对自己的盟友也不手软。正是因为认定“北溪-2”项目对美天然气行业造成影响并有损其在欧亚地区的地缘政治利益，美国才威胁对参与企业发起制裁。德国总理默克尔指出，尽管美国威胁实施制裁，但“北溪-2”项目仍将完工。德国外长马斯表示，欧洲能源安全应由欧洲自己决定，若美方进一步制裁，德国将采取报复措施。

美国无视世贸规则，动辄加征关税，频频挑起国际经贸摩擦，严重冲击多边贸易体系。美国对欧盟大型民用飞机和农产品加征关税，对加拿大铝产品等加征关税，对中国单方面挑起贸易战，长期阻挠世贸组织争端解决机制上诉机构法官遴选，最终导致该机制停摆……对于国际贸易规则，美国合则用、不合则弃，自身利益最大化是唯一标准，为此可以不惜摧毁国际贸易体系，搞乱世界。据世贸组织的研究报告，美国已经成为世贸组织裁决的最大“不守规矩者”，世贸组织的三分之二违规都是美国引起的。针对美国破坏国际贸易体系的做法，诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·施蒂格利茨指出，这种远离全球合作，与国际协定背道而驰的做法，不仅损害他国利益，也损害了美国自身利益。

美国违背公平竞争原则，不断对非美竞争企业采取有组织、系统性的经济霸凌，严重扭曲全球市场经济环境，干扰全球产业链和供应链的正常发展。为维护其在高科技领域的垄断优势，美国极力围堵高科技领域的竞争对手，日本东芝、法国阿尔斯通、瑞典爱立信和德国西门子等对其霸凌手法早有领教。当前，美国故技重施，对华为等中国高科技企业进行无理打压，触发全球芯片产业链“巨震”，许多国际芯片制造商股价应声下跌。英国《经济学人》报道，华为的美国供货商也陷入了困境，美国半导体工业协会对政府的做法表示“震惊和担忧”。美国这种谋求“科技霸权”的行为，正在把自己变成世界经济科技发展和人类进步的“绊脚石”。

美国依据自身实力优势主导设计了战后的政治经济秩序并从中获得了可观收益。当垄断优势逐渐消失、“美国优先”的胃口无法得到满足的时候，当局者不是参与竞争，引领创新，捍卫规则，反而滥用制裁和长臂管辖，打压非美竞争对手，把弱肉强食的“丛林法则”强加给世界，粗暴地扰乱全球经济秩序。当前，新冠疫情仍在肆虐，全球化进程遭遇逆风，唯有加强合作，融通市场，维护规则，全球经济的蛋糕才能越做越大。美方肆意挥舞制裁大棒，是逆潮流而动，其用霸凌手段谋求私利的企图注定不会得逞。

（新华社北京10月27日电）

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