第二届中国哲学家论坛为治国理政提供哲学智慧

中国共产党为什么“能”？中国特色社会主义为什么“行”？在中国共产党成立100周年临近之际，总结、提炼百年来我们党治党治国的宝贵经验，特别是其中的哲学智慧，是当代中国哲学工作者的一项重要任务。

金秋十月，美景如画。10月24日，由中国辩证唯物主义研究会、南开大学—中国社会科学院大学21世纪马克思主义研究院、中国社会科学出版社主办，北京大学哲学系协办，中共桐庐县委、桐庐县人民政府承办的”第二届中国哲学家论坛”在桐庐召开。

南开大学—中国社会科学院大学21世纪马克思主义研究院院长、教授，中国辩证唯物主义研究会会长王伟光从不同国家对疫情的应对措施分析了当前国际时局的变化。他认为，疫情是对当今时代两种不同社会制度的检验，是对不同执政者及其意识形态的指导和价值观优越的检验，是对不同社会制度下执政体系和执政能力高低的检验。

“疫情是外在自然灾害，疫情本身无制度之分、执政之争，但如何应对疫情则体现了不同社会制度、执政者及其治理体系和治理能力的优越。”王伟光说，社会主义制度是以人民为中心、以人民为主体的制度，因此面对疫情采取了一切从人民出发、一切为了人民的应对措施。

其表示，中国疫情防控的成功也体现了社会主义集中力量办大事的优越性，在武汉疫情暴发之时，数万医护人员和医疗资源集结武汉，打赢了武汉保卫战和湖北保卫战。

“围绕世界百年未有之大变局与中国共产党治党治国的哲学智慧这一主题，我们进行哲学探讨，将自然与人文、历史与现实、中国与世界、物质与精神有机结合，形成多维度共振与共鸣。”南开大学党委书记，南开大学—中国社会科学院大学21世纪马克思主义研究院常务副院长、研究员杨青山说。

本届中国哲学家论坛”聚焦主题正是“世界百年未有之大变局与中国共产党治党治国的哲学智慧”。来自国内各大高校及专业机构的专家们，在此开展讲座与学术研讨。

开幕式上多位专家在发言时都提到，哲学是世界观，是方法论。领导干部不仅要有解决问题的能力，更要有哲学思维的高度。一个没有繁荣的哲学社会科学的国家不可能走在世界前列，坚持和发展中国特色社会主义，哲学社会科学具有不可替代的重要地位。

“疫情加速了世界百年未有之大变局”，华中科技大学国家治理研究院院长，哲学研究所所长、教授欧阳康表示，世界政治中心也经历了从西方资本主义“一家独大”，到社会主义和资本主义的抗争，再到如今社会主义以中国特色为主导重新崛起。

“中国如何保持战略定力，继续保持正确的政治方向，对世界格局至关重要。”欧阳康认为，发展模式越多样化、地缘政治越复杂，越给了中国既是压力又是可能性的空间。从哲学的确定性和不确定性来看，中国只有把确定性做到最好，用最强大的战略定力来应对世界未来的不确定性。

本次论坛希望通过哲学智慧，为治国理政提供更多可学可用的工作智慧，以“问题意识、求是精神、前瞻仰望”，为推动21世纪马克思主义哲学的创新发展作出贡献。

(责编：李婷(实习生)、常红)