外交部政策规划司副司长郑立樵（左）与世界知识出版社社长苏文（右）

人民网北京10月27日电（记者沈小晓）10月27日，2020年版《中国外交》白皮书媒体见面会在京举行。白皮书分析了过去一年国际形势演变的发展动向，总结中国外交的丰硕成果，为读者了解中国外交提供了系统、权威参考。

白皮书指出，2019年，面对错综复杂的国际形势，中国外交在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想指引下，围绕为庆祝中华人民共和国成立70周年营造良好外部环境这条主线，服务党和国家中心工作，从容面对世界风云激荡，在迷局中拨云见日，在乱局中谋定思进，在变局中砥砺前行，展开了一系列具有许多新的历史特点的斗争，交出了让党和人民满意的答卷。

外交部政策规划司副司长郑立樵表示，当前世纪大疫加速百年变局演进，但和平与发展的时代主题从未改变，合作共赢的趋势不会逆转，历史进步的潮流更是不可阻挡。中国外交将深入贯彻落实习近平外交思想，始终牢记为人民谋幸福、为人类进步作贡献的初心使命，高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，积极推动构建人类命运共同体，不惧艰险，不畏浮言，不辱使命，努力开创中国特色大国外交新局面，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴、为促进人类社会和平与发展作出更大贡献。

世界知识出版社社长苏文表示，白皮书实用权威，时效性高，是外交外事工作案头必备的工具书，在政策宣示方面具有不可替代的作用。

《中国外交》白皮书创刊于1987年，是关于中国政府外交理念、外交政策、外交实践的权威性官方出版物，由外交部政策规划司主编，每年出版一卷，向国内外公开发行。

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