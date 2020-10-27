尼日利亚学者：中非合作论坛在尼结出累累硕果

人民网阿布贾10月27日电（记者姜宣） 据我驻尼日利亚使馆26日消息，尼日利亚阿布贾大学政治学与国际关系学院哈里杜博士25日在尼主流媒体《领导者报》发表题为《中非合作论坛20年：对尼日利亚参与情况的评估》的评论文章，认为中非合作论坛是非中开展集体对话的重要平台和务实合作的有效机制，论坛成果遍及非洲各地。尼积极参与中非合作论坛，20年来尼中双边务实合作取得显著成效，中非合作论坛现已成为尼经济发展不可或缺的一部分。

文章说，中非合作论坛是非中关系发展的里程碑，是南南合作的典范。中国是世界最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。中国历来重视对非关系，数十年来不断扩大对非合作，现已取代欧美成为非洲的最大贸易伙伴。自中非合作论坛建立以来，尼积极参与论坛所有活动，中国亦高度重视发展对尼关系。中国国家主席习近平指出，尼是非洲大国，也是中国在非洲重要的合作伙伴，中方愿同尼方深化基础设施建设、农业、产能等领域合作，密切人文交流，助力尼经济社会发展，将中尼合作打造成中非合作的典范。

文章说，今年是中非合作论坛成立20年周年，20年来，尼中政治互信不断增强，双边务实合作取得丰硕成果。奥贡广东自贸区、莱基自贸区、农业科技示范园区等大型项目的落地为尼经济带来勃勃生机。2019年，尼中贸易额达192.7亿美元，是双方1971年建交之初的1900倍。中非合作论坛助尼积极参与“一带一路”倡议，有效推动了尼基础设施建设。阿卡铁路、拉伊铁路、宗格鲁水电站、丹格特水泥厂等一系列高质量工程让尼受益匪浅。事实证明，中非合作论坛填补了尼在贸易投资上的空白，对尼经济发展至关重要。展望未来，尼应进一步拓展和中国在能源、产能和基础设施等领域合作，以实现更大的互利共赢。

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