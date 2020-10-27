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中国·非洲农产品（线上）贸易洽谈会成功举办

2020年10月27日20:40  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡10月27日电（记者 李滢嫣）10月27日，2020年中国?非洲农产品(线上)贸易洽谈会通过“环球撮合荟”平台成功举办。来自中国、非洲5国的近40家企业开展了48场次的线上磋商，行业聚焦咖啡、可可、坚果、芝麻等农产品，现场达成合作意向40余项。

“环球撮合荟”平台为参会企业提供了全流程、全方位、全链条的跨境撮合服务，包括企业招募、精准匹配、线上洽谈、金融服务及跟踪评价等。此外，活动主办方为所有参会企业配备了翻译和客户经理，提供全流程、全方位、全链条的服务支持，为中非企业间的跨境合作搭建“无界、无限”沟通桥梁，得到了参会企业高度评价。

工商银行普惠金融事业部相关负责人表示，“环球撮合荟”平台由工商银行自主研发、面向全球企业免费开放，包含“环球商机”、“撮合活动”等核心功能，全力服务境内外企业融入全球产业链、供应链和价值链，达成商品、服务、技术、项目、资本等领域跨境合作。自8月28日全球发布以来，已经与来自38个国家和地区的近2万家企业达成入驻协议，覆盖食品及农产品、能源化工、技术装备等30多个行业领域。同时，通过“环球撮合荟”平台还举办了包括中缅、中马、中卢等多场跨境撮合活动，与阿根廷、意大利、新加坡、马来西亚等多家境内外政府或贸易合作组织达成战略合作，共同打造合作共赢、开放普惠的环球“朋友圈”。

2019年中非贸易额超过2000亿美元，中国连续11年成为非洲第一大贸易伙伴，在中非合作论坛北京峰会“对非八大行动”和助力中非贸易企业抗击疫情冲击指引下，本次中非农产品线上磋商会是各方创新协力，为中非企业实现合作共赢的一大举措。工商银行还是湖南自贸区中非跨境人民币中心的主要建设单位，将立足中心“八大定位”，为中非经贸、商旅中的广大企业和个人提供更加全面、优质的金融服务。

标准银行相关负责人表示该行在“非洲是我们的家园，我们推动她的成长”愿景驱动下，与战略合作伙伴工商银行一道致力推动非洲优质产品进入中国市场，中国旺盛的需求是非洲产品的重要机遇。本次中非农产品磋商会创新的以线上方式举办，必将为中非企业带来更多更好商机。

本次活动由中国工商银行和南非标准银行联合主办。2008年两家银行达成战略合作关系，工行持有南非标准银行20%股份，为其单一最大股东。

(责编：杨牧、徐祥丽)
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