中国中东学会青年论坛研讨会在京举行

人民网讯 10月25日，由中国中东学会和中国社会科学院西亚非洲研究所联合主办的中国中东学会青年论坛暨“中东区域和国别研究的问题、理论与方法”研讨会在北京举行。来自全国各地的80余位青年学者出席。中国中东学会副会长兼秘书长、中国社会科学院西亚非洲研究所副所长王林聪在开幕式上发表致辞，对中国中东学界的青年才俊在金秋时节汇聚北京，出席中国中东学会青年论坛表示热烈欢迎。他说，年轻人的加入壮大了中国中东研究的队伍，活跃了中国中东研究的氛围，希望年轻人以扎实的研究推动中国中东研究水平的不断提高。开幕式由中国中东学会副秘书长陈沫主持。研讨会分为大会主旨报告和分论坛研讨两个环节。

在大会主旨报告环节，中国中东学会副会长、西北大学教授黄民兴和北京外国语大学教授孙晓萌分别以《伊斯兰教与近现代中东地区民族国家建构》和《“新文科”建设与国别区域研究：理论与实践》为题作主旨报告。

黄民兴教授在报告中从伊斯兰教对中东传统国家体制的影响、近现代中东地区民族国家构建的历史阶段、伊斯兰教对近现代中东地区民族国家构建的影响等三个方面阐述了伊斯兰教在中东民族国家构建的不同历史时期的作用与影响，提出西方的“一族一国”的民族国家理论不能完全照搬到中东国家，中东地区民族国家构建应遵循自身历史文化传统与现代民族国家理念相结合的道路。

孙晓萌教授在报告中就什么是“新文科”、新文科建设的时代需要、新文科建设的重点任务、国别和区域研究的特点、中国的国别与区域研究的三个阶段、国别和区域研究的学科基础、国别和区域研究的案例分享、国别和区域研究的若干反思等角度，高屋建瓴地阐述了新文科建设的重要意义及区域和国别研究的学科要求、实践要求，对我国的新文科建设、区域和国别研究的理论与方法提出了颇具前瞻性的建议。

分论坛研讨环节分为三个平行小组，分议题是“区域和国别研究的新理论和新方法”“新冠疫情影响下中东新变化及研究视角”“转型时期中东社会现象和社会问题”“中东社会年轻化问题与中东发展”“数字经济与中东国家的发展前景”。共有近50位青年学者发言。为增进青年学者和资深专家的相互了解，共同促进中国的中东研究，会议主办方特意邀请多位资深专家担任小组讨论的主持人和评论人，收到良好效果，更受到青年学者和资深专家们的一致好评。

中国社会科学院西亚非洲研究所信息室主任王建主持了大会闭幕式。北京第二外国语学院教授肖凌、中国国际问题研究院助理研究员李子昕、湘潭大学海湾研究中心讲师喻珍作为各小组报告人汇报了小组讨论情况。王林聪作总结发言，他希望以今天的青年论坛为新起点，做好基础研究和应用研究的结合，做好理论思辨和田野调查的结合，做好了解国情和走向国际的结合，深入开展国别和区域研究，将中国的中东研究推向新的高度。

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