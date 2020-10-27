世贸组织正式授权欧盟对美实施贸易报复

新华社日内瓦10月26日电（记者凌馨）世界贸易组织26日举行争端解决机构例会，正式授权欧盟每年对不超过39.9亿美元来自美国的商品和服务加征关税，以报复美国政府违规补贴波音公司。

欧盟代表在会议上表示，欧盟和美国如果继续相互报复，不符合任何一方的利益。欧盟重申，有决心与美方就大型民用飞机补贴争端达成长期解决方案。

对此，美方代表回应称，将同欧盟一道，参与到旨在达成协议的新进程当中，纠正损害美国航空产业和工人利益的行为，为美国企业提供公平的竞争环境。

本月13日，世贸组织发布欧盟诉美国大型民用飞机补贴案贸易报复水平仲裁报告。仲裁结果显示，由于美国政府逾期未执行世贸组织裁决，继续对波音公司实施违规补贴，欧盟有权每年对不超过39.9亿美元进口自美国的商品和服务实施加征关税等贸易报复措施。

去年10月，世贸组织曾因欧盟违规补贴空客公司，授权美国每年对约75亿美元的欧盟输美商品和服务采取加征关税等报复措施。

美欧航空补贴争端由来已久。2004年，美国向世贸组织提出诉讼，指控欧盟以各种形式向空客提供非法补贴。欧盟随后也向世贸组织起诉美国政府向波音提供非法补贴。对此，世贸组织先后裁定，美国和欧盟均存在对各自航空企业提供非法补贴的问题。

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