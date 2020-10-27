这些跨国公司为啥在华加大投资

日前，在上海临港产业区，特斯拉二期多栋厂房完成主体结构封顶，与已经投产的一期工厂组成一个庞大的产业园区。

计海新摄（人民图片）

在博西家电中国新研发中心，工作人员介绍公司的家电产品。

本报记者 邱海峰摄

在中国还有怎样的布局？谈及这个问题，多家跨国公司给出了一个共同答案：增加投资。

美国零售巨头开市客投资超12亿元人民币开建在华第三家门店，欧洲知名家电产品制造商博西家电投资约4亿元人民币在江苏南京建成全球最大综合性研发中心，日本松下电器投资约80亿日元在广州建设生产5G电子材料的新工厂……今年以来，一批跨国公司在华增资，新设门店、工厂、研发中心及地区总部等。分析人士指出，新冠肺炎疫情重创全球经济，联合国贸发会议此前预测2020年全球外国直接投资（FDI）流量或同比下降40%。在此背景下，跨国公司选择扩大在华投资，彰显了其对中国市场、中国经济的认可和信心。

多个重大外资项目有序推进实施

投资总额12.66亿元人民币、建筑面积将超5万平方米……美国会员制仓储连锁超市开市客苏州项目正在江苏苏州高新区加紧建设，预计于明年底竣工开业。

开市客在中国持续增加投资。就在落户苏州前不久，开市客宣布其位于中国内地的第二家门店项目在上海启动，总投资约26亿元人民币。7月底，开市客又在杭州成立开市客（杭州）贸易有限公司，注册资本达1.6亿美元。

像开市客这样加大在华投资的跨国公司还有不少。国家发改委政策研究室副主任孟玮介绍，今年以来，在全球跨境直接投资大幅下降的背景下，中国利用外资逐步回稳，情况好于预期。1—9月，中国实际利用外资以美元计为1032.6亿美元，同比增长2.5%，首次实现以美元计利用外资累计正增长，多个重大外资项目有序推进实施。

在天津，雀巢增资1亿瑞士法郎（约合人民币7.3亿元），新建其在亚洲的首条植物基产品生产线，并扩大在天津现有宠物食品工厂的产能，还将对其糖果业务增加投资，升级生产线。

雀巢普瑞纳宠物食品大中华区负责人陈美恩介绍，新增产能包括宠物食品处方粮和湿粮等。天津普瑞纳将成为全球第四个、AOA（亚大非）地区第一个宠物食品处方粮工厂。“对于普瑞纳而言，此次追加投资将为其未来10年在中国持续实现双位数增长打下基础。”

此外，优衣库近几个月在华新设近50家门店，中国门店首超日本本土直营店数量；松下先后在广州、佛山筹建新工厂；北京奔驰重组及升级改造项目全面量产；总投资额100亿美元的湛江巴斯夫新型一体化石化基地项目首批装置完成桩基施工；特斯拉进驻海南……

不仅在门店、工厂等方面增加投资，不少跨国公司还加快在华研发中心、地区总部等布局。

9月底，博西家电中国新研发中心投入使用。据悉，博西家用电器集团目前在华共投资成立了5家子公司，该研发中心启用后将成为博西家电在全球最大的综合性研发中心，总投资约4亿元人民币，预计到2025年将容纳1000名左右的研发人员。

博西家用电器集团大中华区高级副总裁兼首席运营官舒伯特表示：“博西家电一直坚持以消费者为中心，以更优质的产品满足中国消费者本地化和多样化的需求。中国新研发中心的启用也印证了这一点，将通过进一步整合和加强多条核心产品线的研发创新能力，为消费者带来更多定制化的优质产品。”

对中国市场及产业前景有信心

联合国贸易和发展会议此前发布的《2020年世界投资报告》预测，受新冠肺炎疫情影响，今年全球外国直接投资（FDI）总额相较去年将减少40%，明年将进一步减少5%至10%。在此背景下，跨国公司为何频频在华增资？

“这代表着我们对中国经济和中国市场的信心。”迅销集团全球资深副总裁、优衣库大中华区首席市场官吴品慧介绍，疫情发生以来，优衣库“掌上旗舰店”的用户流量和销售额出现了两倍以上的增长，直播观看人数节节攀升。“中国是优衣库在海外的第一大市场，公司希望加速下沉到更多的二三四线城市，深耕中国市场。”

雀巢大中华区董事长兼首席执行官罗士德表示，雀巢选择在此时增加对中国市场的投资，再次凸显了对中国市场以及产业前景的信心。一系列投资新举措旨在进一步加强在华布局，同时通过技术创新和产品高端化，进一步丰富其产品组合。

持续优化的营商环境是不少跨国公司看重的另一关键因素。

今年4月份，开市客在苏州的土拍中成功拍下地块，108天后敲下实质性建设第一桩。开市客（苏州）相关负责人说，以前这么大的项目，从拍得地块到走完全部审批流程再到开工，一般需要一年半载。而该项目96天拿到施工许可证，108天正式开工，这是当地政府“深踩油门”跑出加速度的结果。

日前，江苏出台20条举措，加快打造改革开放新高地。江苏省商务厅副厅长朱益民表示，为高水平推进开放合作，江苏将支持引进跨国公司地区总部等功能性机构，对重大外资新设或增资项目给予奖励。为优化经济开发区机构职能设置，将推进大部制改革，实行扁平化管理，职能机构以下原则上不再设置管理层级，编制、岗位和资源向招商引资一线和服务企业一线集中。

《上海市外商投资条例》将于2020年11月1日起施行。条例有关内容旨在推动跨国公司地区总部和外资研发中心升级发展，对符合条件的上述企业给予相应扶持或便利化政策。例如，鼓励外国投资者在上海市设立投资性公司，支持投资性公司依法开展投资活动，为其股权交易、资金进出等提供便利。条例还规定，对列入重大外商投资项目清单的，通过建立绿色通道、提供“一站式”服务等方式，统筹推进准入、规划、用地、环保、用能、建设、外汇等事项，并支持项目落地。

跨国药企罗氏近年来在上海持续加大投资力度。对于上海此次出台的条例，罗氏制药中国总裁周虹表示：“这有助于我们坚定加大在沪研发投入的信心，推动创新升级。”

让更多外资企业分享中国机遇

一批增资项目落地的同时，新的投资计划也在加快形成。

总部位于法国的知名跨国公司施耐德电气今年在厦门、北京、西安等地相继宣布了新的投资。“新项目的投资，主要是长期看好中国市场和中国数字经济发展前景。”施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正表示，中国已是施耐德电气全球第二大市场，公司计划在未来3到5年，扩大研发打造先进生产线，生产新一代数字化绿色电气产品，这将优化产业链向数字化转型。

今年，德国药企勃林格殷格翰先后在上海成立数字创新实验室和中国外部创新合作中心。“未来5年，我们将在中国增资4.51亿欧元。中国不仅是重要的生产基地和消费市场，也是未来全球创新的重要策源地。”勃林格殷格翰大中华区总裁兼首席执行官高齐飞表示。

一些外国商会的调查同样印证了当前跨国公司在华增资的态势。近日，中国日本商会发布的最新调查报告《中国经济与日本企业2020年白皮书》显示，43.2%的在华日资企业打算在接下来1-2年扩大业务。中国欧盟商会与罗兰贝格咨询公司此前发布的《中国欧盟商会商业信心调查2020》显示，中国市场对大多数在华欧盟企业有着强烈吸引力，超六成受访者表示中国仍是其前三大投资目的地之一。

对于各大跨国公司增加在华投资，中国还将创造更好条件。

“让更多的外资企业分享中国市场、中国机遇。”商务部副部长王受文日前透露，商务部正加快推进修订鼓励外商投资产业目录的相关工作，将大幅增加鼓励的条目，支持更多外资企业享受到相关的优惠政策。“我们将加紧推动各项政策措施落地见效，坚决稳住外贸外资基本盘。”

孟玮表示，下一步，国家发改委将会同有关方面，加强项目储备，适时启动后续批次的国家层面重大外资项目申报工作；继续抓好外商投资法及实施条例的贯彻落实，为外商在华深耕发展营造更加公平透明的投资环境。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)