阿富汗离和平还有多远？

据阿富汗媒体报道，塔利班方面近日指责美军多次违反双方达成的和平协议，发起挑衅行动并轰炸非战事区。驻阿美军发言人桑尼·莱格特则否认了这一说法，但证实其在赫尔曼德省和法拉省开展了空袭行动，并且将继续进行，以保护阿富汗国防和安全部队。

暴力持续 局势恶化

据外媒报道，10月12日，阿富汗赫尔曼德省首府拉什卡尔加及周围地区发生枪战，美军随后发动了空袭。据美联社报道，美国军方发言人表示，美军在赫尔曼德省南部发动多轮空袭，旨在支援遭到塔利班袭击的阿富汗安全部队，他们遭遇了塔利班的持续攻击。该发言人还指责塔利班最近发动武装袭击，违反了今年2月签署的美塔和平协议。

10月18日，位于阿富汗西部的古尔省警察局办公楼外发生汽车炸弹爆炸，造成至少16人死亡、90人受伤。同日，驻阿美军发言人莱格特在社交媒体上呼吁各方减少使用暴力。

兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪在接受采访时表示，阿富汗当前处于重要的转折机遇期，但局势仍旧复杂。美塔和平协议及内部谈判并未给阿富汗带来真正的和平。目前来看，阿富汗的安全形势上没有改善，在近一个月还有恶化趋势。

谈判无果 撤军未决

据外媒此前报道，阿富汗政府与塔利班代表团今年9月12日在卡塔尔首都多哈开启了历史性谈判。这是自2001年阿富汗战争爆发以来，阿富汗政府和塔利班首次举行和平谈判。但双方谈判进展较为缓慢，且谈判期间阿富汗多地武装冲突不断，西南部赫尔曼德省的冲突尤其剧烈。

“阿富汗内部谈判进展困难，主要原因是双方预期目标差距较大。阿政府希望塔利班作为阿富汗各政治势力中的一派，而塔利班则坚持成为阿富汗的主导政权。”朱永彪指出。

同时，美国撤军悬而未决，给阿富汗局势再添变数。

今年2月29日，美塔在多哈签署和平协议。根据该协议，驻阿美军将在2021年5月前撤离；塔利班确保阿富汗领土不被用以发动恐怖主义袭击；美军不以塔利班武装为打击目标，除非是为阿富汗当局提供安全保护。数月来，驻阿美军已逐步从阿富汗撤出。

10月7日，美国总统特朗普表示，驻阿美军应于今年圣诞节前撤回美国。但美国国防部和美军中央司令部均未表示认可，引发外界对美国能否如期撤军的猜测。

阻碍重重 和平渺茫

内部和谈陷入僵局，武装冲突频频发生，饱受战火之苦的阿富汗何时能看到和平曙光？

朱永彪指出，目前来看，阿富汗问题的解决仍面临重重困难。一方面，阿内部暴力水平并未降低，影响了阿富汗国内对和平前景的信心。另一方面，美国试图减少在阿富汗投入的大方向不变，阿富汗恐将面临“资源真空”问题。

分析认为，美国是阿问题最大外部因素，应有序、负责任地撤军，防止阿国内暴力进一步升级，为阿人内部谈判创造有利外部环境，而不是相反。

“美国操纵撤军及和谈进程，严重影响了阿富汗政府的声誉和威望，对阿富汗安全力量的打击较大。此举刺激了塔利班‘以打促谈’的策略，塔利班认为继续坚持斗争或发动袭击有迫使政府屈服的效果。”朱永彪指出，“就阿富汗内部来说，各派势力并未真正就阿富汗的和平目标、方式、进程等关键问题达成一致，双方更多视谈判为‘千载难逢的机会’，以此进行政治投机。目前来看，阿富汗和平之路任重道远。”

(责编：刘叶婷、刘洁妍)