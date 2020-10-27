美日澳印搅浑印太局势（环球热点）

二零一五年十月十七日，美日印在印度洋孟加拉湾举行的“马拉巴尔”联合军演对媒体公开照片。

资料图片（新华社发）

综合外媒报道，澳大利亚军方近日高调宣布，将与美国、日本和印度共同参加今年11月举行的“马拉巴尔”联合海军演习，此次军演地点为阿拉伯海和孟加拉湾。澳国防部方面宣称，军演将展示“印度洋-太平洋地区4个主要民主国家之间的深厚信任”，还将展示4国对“开放、繁荣的印太地区”的支持。

这是美日澳印“四方安全对话”机制成员自2007年以来首次齐聚“马拉巴尔”联合军演，引发外界高度关注。分析认为，军演标志着美日澳印4国在军事合作上迈出实质性一步，将给地区安全局势带来更多不稳定、不确定因素。

四国机制进入实操

据新加坡《联合早报》报道，10月19日晚，印度和澳大利亚国防部宣布，将扩大2020年的“马拉巴尔”联合海军演习，确认了澳大利亚将参加此次军演。这是澳时隔13年重返“马拉巴尔”军演。

印度国防部在一份声明中说，军演参与四国美日澳印“共同支持自由、开放且包容的印度-太平洋，并将继续致力于基于规则的国际秩序”。

“马拉巴尔”军演由美印两国1992年发起。日本海上自卫队2007年首次应邀参加演习。自2015年起，日本成为“马拉巴尔”军演永久成员。近年来，“马拉巴尔”军演升级趋势愈加明显，军演地点遍布菲律宾和关岛、日本海岸等多处海域，今年将在孟加拉湾和阿拉伯海举行。

印媒援引印度学者的分析称，2020年，澳大利亚被纳入“马拉巴尔”演习体系，意味着美日澳印四国安保机制从“纸上谈兵”阶段进入了实际操作阶段，而这一机制正是所谓“印太战略”的基础。

一段时间以来，美日澳印四国互动频频，印度洋和太平洋地区暗流涌动，难有太平。

据共同社报道，10月6日，四国外长安全对话会议在东京举行，讨论了包括东海、南海等问题在内的地区局势，强调与更多国家推进“自由与开放的印太”。据美国海军第七舰队网站发布的消息，美日澳军舰近日在南海举行了联合军演，这是三国今年在第七舰队“行动区”展开的第五次联合行动。美方再度老调重弹，称此举是“为促进航行与飞越自由”。

此外，美日澳印四国近年来相继签署多项双边军事互助协议，逐渐构建起一个以共享军事基地和后勤相互支持的防务体系，军事合作日趋活跃。如印美《后勤交流备忘录协定》《通信兼容和安全协议》《工业安全附件》、印澳《相互后勤支持协定》、印日《军事后勤与服务互助协定》等。有消息称，在本月26至27日举行的“美印2+2对话”上，美印有望签署《地理空间合作基本交流与合作协议》。该协议将允许印度使用美国提供的全球地理空间数据，来提高巡航和弹道导弹打击目标的准确性。

内部并非铁板一块

“对所谓的‘四方安全对话’机制，美日澳印各有自身的战略诉求。”中国社会科学院海疆智库高级研究员王晓鹏在接受记者采访时分析。澳大利亚试图通过强化与印度的军事合作，把兵力投送至印度洋临近地区，而重返“马拉巴尔”军演就是实现该目标的抓手和着力点之一。印度正逐步将过去的“东向政策”调整为“东向行动战略”，一贯视“马拉巴尔”军演为本国主场军事外交，希望调动地区大国力量提高自身在印度洋和太平洋地区的战略地位。

据外媒报道，澳大利亚国防部长雷诺兹将澳重返“马拉巴尔”军演视为“澳国防军迎来的里程碑式机遇”。印度国防部近日则高调表示，印度正寻求在海上安全领域加强与其他国家的合作。

美日同样各怀心思。王晓鹏指出，日本正在打造更具有进攻性的防卫政策，实现自卫队人员及装备从西太平洋“走出去”。日本不断加强日印军事战略互动，希望在军演中发挥主导作用，借机推动对外军售。美国作为“马拉巴尔”军演的“幕后老板”和四国机制的核心，大力促成各方实现更多战略对接和战术合作，推动四国军事合作迈出实质性一步，以服务于美国的全球战略。

美联社近日援引分析人士观点指出，“四方安全对话”机制的每个成员都有自己的政治立场，恐难就相关事项的具体步骤达成一致。法新社也发表评论称，所谓“四方安全对话”被吹捧为对抗中国崛起的一种手段，但该集团常常因分歧而步履蹒跚。

在王晓鹏看来，美日澳印很难进行根本利益的调和，四国机制存在重大缺陷，并不稳固。其一，面对新冠肺炎疫情给全球经济带来的冲击，美国自身难保，更谈不上对盟友的经济援助，四国机制缺乏经济基础。美国以所谓“自由与开放的印太”为噱头给盟国画大饼，很难把各国绑牢在美国的战车上。其二，印度目前还不是美国的军事同盟国。四国机制在实际运行中有两个层次——美日澳就相关议题进行先期沟通，印度再后期跟上。可以预见，四国合作机制越深入，印度将越被动。其三，当前美国的单边主义倾向愈加严重，其根本目的是圈占各国战略资源以深度推进美国海洋战略和全球战略的升级调整。

“各方都想借‘印太战略’这条大船捞自己的鱼。而对于能否达成稳固的地区军事同盟，四国其实心里都没底。”王晓鹏说。

增加地区安全风险

美日澳印频繁增加军事活动，在印度和太平洋地区大秀肌肉，所谓“四方安全对话”机制的成员国，正逐渐成为地区安全的一大威胁。印度海军发言人甚至公开表示，随着澳大利亚的加入，“马拉巴尔”军演将进一步形成“令人生畏的防务力量”。

对此，舆论不乏担忧的声音。据外媒报道，目前澳大利亚周边的安全前景越来越让人担忧。而对于本国政客越来越具有煽动性的好战言论，不少澳大利亚民众感到非常焦虑。

王晓鹏指出：“当前，美国和印度国内疫情形势不容乐观。所谓‘四国安全对话’机制成员没有把主要精力放在国际抗疫合作和国内抗疫工作中，反而一再叫嚣四国军事联盟，炒作‘印太小北约’的概念，一味秉持冷战思维和零和博弈思维，不仅跟和平与发展的时代主题相背离，还给地区安全局势带来更多不确定性和不可预测性，恐使地区热点形势更趋复杂化和扩大化，这值得地区国家和国际社会进一步提高警惕。”

中国国务委员兼外长王毅指出，美国所提出的“印太战略”，事实上是以美日印澳四国机制为依托，企图构建所谓印太版的新“北约”。这一战略所鼓吹的是早已过时的冷战思维，推行的是集团对抗和地缘博弈，维护的是美国的主导地位和霸权体系，违背了东亚合作中的互利共赢精神，冲击以东盟为中心的区域合作架构，损害东亚和平与发展的前景。

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