干涉他国内政，尽显霸权主义本性

美国总统国家安全事务助理奥布莱恩日前在美《外交》杂志发表文章称，中国的意识形态议程远超中国边界正走向全球，“对民主理念构成了威胁”。此等倒打一耙的论调无视历史，罔顾现实，充斥着冷战思维。谁在搞意识形态输出，谁在肆意干涉别国内政，谁在策动颜色革命，谁在威胁全球政治安全，国际社会早有公论。这些反华政客颠倒黑白、诬蔑他人之前，最好先照照镜子，看看自己是何等模样。

论干涉内政、颠覆政权，美国是公认的“专业户”。二战以来，美国为巩固全球霸权，想方设法改造颠覆那些不符自己利益或所谓“意识形态敌对国家”的政权，武装干涉、军事入侵、经济制裁、文化渗透、煽动骚乱、操控选举……根据美国学者林赛·奥罗克所著《隐蔽政权变化：美国的秘密冷战》，1947年至1989年间美国共实施了64次颠覆他国政权的行动。菲律宾《马尼拉时报》报道，过去10年美国入侵20多个国家或策动有关国家政权更迭。英国《卫报》讽刺道，别看美国对来自境外的干涉如此愤怒，他们才是这么干的行家！

美国在阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等国燃起战火，在亚非地区遥控“阿拉伯之春”，在欧亚国家导演“颜色革命”，在拉美地区推行“新门罗主义”，在世界各地搞“和平演变”……人们清楚地看到，当今世界各种战乱、动荡与危机的背后，总会有美国闲不住的霸权之手。以“民主”之名行干涉之实，打着“人权”旗号制造人权灾难，所谓“自由”，更是美谋求改变他国政治制度的自由——今天的美国，已成为全球政治安全的最大不稳定因素。

在拉美，美国把“干涉主义”大棒挥得山响，不遗余力通过制裁封锁、扶植反对派等手段颠覆委内瑞拉政权，遭到国际社会谴责，之前的军事干预更是引发危地马拉、萨尔瓦多持续数十年内战，导致数万人死于非命，至今仍未彻底走出阴霾。美国学者约瑟夫·内文斯撰文指出，正是美国频频介入中美洲国家事务，加剧该地区政局动荡，贫困和犯罪问题频发，大批人背井离乡。近年困扰美国的中美洲移民问题，很大程度是美国肆意干涉拉美国家内政种下的苦果。

在亚非，“阿拉伯之春”变成了“寒冬”，地区政局持续动荡，社会内乱不止，恐怖极端组织趁势坐大，数百万民众流离失所，引发严重的人道主义危机。美国《外交政策》网站评论说，美国外交口头禅是，“没有美国，中东将陷入混乱”，但现在看来，“华盛顿可能才是中东地区的主要破坏者”。近年来欧洲遭遇自二战以来最大难民潮，国际舆论普遍认为，追根溯源是美国在中东北非推行“新干涉主义”的恶果。

在欧亚，“颜色革命”对乌克兰造成巨大破坏。此外，美国等外部势力介入导致地区地缘政治形势日益紧张，爆发冲突的可能性不断上升。近来，白俄罗斯等国局势动荡，背后影影绰绰仍是“新干涉主义”的魅影……

事实摆在眼前，美国肆意干涉别国内政的霸权行径，让多个国家地区深受其害，“顺我者昌，逆我者亡”的强权政治，为国际社会所深恶痛绝。一个国家走何种道路，都是基于其文化传统和历史积淀，任何外部势力都无权干涉。当今世界，国际关系民主化已是大势所趋，主权平等、互不干涉内政等国际关系准则深入人心，美方任性地将其霸权意志凌驾于他国主权和国际法之上，只会越来越自绝于世界，成为逆时代潮流的孤家寡人。

（新华社北京10月26日电）

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