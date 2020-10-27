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世卫组织：不能政治化疫情 当前欧洲区域是疫情“震中”

2020年10月27日08:56  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔10月26日电（记者张朋辉）10月26日，世界卫生组织总干事谭德塞在例行记者会上表示，过去一周是新冠疫情暴发以来新增确诊病例最多的一周，北半球很多国家病例和入院病人迅速增加，令人忧虑。尤其是在欧洲和北美，一些地区重症监护床位趋于饱和。

谭德塞说，我们可以保持学校开放，商店开门，在保护生命和生计两方面做出平衡，但是必须为此作出权衡、妥协和牺牲。他敦促相关国家克服“抗疫疲劳症”，指出应对疫情没有魔法，只有采取基本公共卫生措施，才能遏制疫情传播。

谭德塞再次警告不要政治化疫情。他说，一些国家在疫情认识问题上分裂严重，公然不尊重科学和公共卫生专业人士，传播混乱信息，确诊病例和死亡病例迅速增加，“应对疫情不能像踢‘政治皮球’，一厢情愿、熟视无睹都不能阻止病毒传播，只有科学、行动、团结才能拯救生命”。

世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安说，过去一周46%的新增病例、三分之一的死亡病例来自欧洲，毫无疑问，世卫组织欧洲区域成为新冠疫情的“震中”。世界卫生组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗表示，充分利用现有防控工具，采取严格、精准防控措施仍然可以控制疫情，很多国家的行动证明了这一点，如果不采取社交限制等防控措施，只会导致二次全面封锁等更严重的后果。

世界卫生组织实时统计数据显示，截至欧洲中部时间10月26日15时06分（北京时间22时06分），全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加435528例，全球确诊病例超4296万例，达42966344例；全球报告新冠肺炎死亡病例超115万，达1152604例，较前一日增加5172例。从世卫组织区域看，欧洲区新增确诊近20万例，是各区域中新增病例最多的。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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