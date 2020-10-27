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供需双侧 协同治理（观点）

许光建

2020年10月27日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　统计数据显示，2020年上半年中国汽车保有量已与美国相当，达到2.6亿辆。随着经济社会的迅速发展，汽车普及程度远超早期设想，停车难问题也随之产生，成为不同类型城市的共同困扰。

　　停车难在很多国家或地区都存在。由于发展阶段不同，一些发达国家已经从供给侧管理转移到以需求侧管理为主的阶段，在长期实践中积累了一些成熟的经验或做法。在日本，大型商场和公共建筑物必须配套建设一定数量的停车设施，缓解了市区停车难的问题。在德国，科技手段应用于停车管理，杜塞尔多夫国际机场停车场设有自动停车系统，当司机把汽车停放在停车场入口的指定区域后，自动停车系统会自动检测车子的长度，将汽车移动、停放在停车场内的空位处。在英国，停车APP发展迅速，可用于预约停车时段和车位、支付停车费，节约了停车时间，提高了车位利用率。在美国的一些城市，城市外围建有大型停车场，便于住在郊区的人员停车，再换乘公交进城。差异化价格设计，也是解决停车问题的重要手段。国外许多公共和私营停车设施，都针对不同停车需求设置了不同的收费标准。

　　停车难已经成为制约城市高质量发展的一大顽疾。我国一些地区结合本地情况不断改进管理，取得了一定成效。例如，北京市多管齐下，因地制宜增设车位、实行路边停车电子收费、鼓励共享单车等绿色出行方式，在一定程度上缓解了停车压力。北京市大兴区某街道为了解决本地车位缺口较大的难题，与附近某大型商场共同制定“有偿使用、共享利用”的错时停车方案，由商场提供1000个错时停车位，有效缓解了周边居住小区的停车压力。杭州市由城管委牵头，以社会公共停车场外的各类停车场库为资源，统筹停车信息和不同时段闲置的公私车位资源，通过“共停”平台实现车位业主、物业、平台各方利益共享。深圳市以配建停车位为主、路外公共停车为辅，构建开放高效的停车供给体系，到2020年全市累计新增40万个以上停车位，通过全市停车数据联网和动态信息发布，构建起全市智慧停车体系。

　　实践证明，解决停车难问题，需要政府部门和社会各方面从供给侧与需求侧共同发力，因地制宜补齐短板。从供给侧来看，停车难问题最根本的解决思路在于改善公共交通，落实公交优先政策。可在大型公交枢纽附近修建大型停车楼或地下停车场，便于人们换乘公共交通。解决停车难还要与城市改造有机结合。近年来，各地有序推进老旧小区改造，在加装电梯、改善居住环境的同时，也应当重视解决居民停车问题，充分了解社区车位缺口情况，通过释放公共空间增加车位、与周边区域实施车位共享、昼夜差别化管理等，全方位改善居民车位供给服务。一些闲置厂房、楼宇可以通过合理规划，改建为立体停车场，缓解停车紧张局面。从需求侧来看，通过对不同地段的车位实行差异化收费标准，用活价格机制，可以促进车辆使用需求分流。针对部分区域车位紧张与闲置并存的情况，通过建设智慧城市系统，及时发布周边空余车位信息，将有助于提高资源利用效率。

　　我国各地经济与社会发展基础和条件不同，在解决停车难问题上，政府部门需要结合本地实际情况，广泛征求公众意见，借鉴国内外解决停车问题的做法。积极运用先进技术手段，灵活制定收费标准，供需双侧多管齐下，实现车位供求良性平衡。

　　（作者为中国人民大学公共管理学院教授）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月27日 18 版）
(责编：牛镛)
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