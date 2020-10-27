人民网>>国际

做好加减法 破解停车难（他山之石）

2020年10月27日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　在新加坡，驾驶员在政府推出的公共停车收费应用程序“Parking.sg”上输入车牌号码，即可选择停车场、停车时长并根据停车时间付费。这种智能化手段实现了更加有效的资源配置。图为用户通过手机使用该应用程序。
　　资料图片

　　在德国弗赖堡沃邦社区，环境优美宜居，电车轨道被绿地覆盖，居民出行主要依靠公共交通。
　　本报记者 李 强摄

　　在东京都居民区，随处可见无人值守的机器收费停车场。
　　本报记者 刘军国摄

　　在位于法国里昂科隆比耶—索尼约的圣埃克絮佩里机场，泊车机器人可通过人工智能技术将车辆牵引到合适的停车点，从而实现停车场空间的优化利用。
　　人民视觉

　　停车难给城市管理带来挑战。一些国家通过大力发展公共交通、增加拥车成本、盘活现有车位资源、运用科技手段等方式加强协同治理，从供给和需求两侧进行调节，在破解停车难方面积累了可供借鉴的有益经验

　　

　　日本东京            

　　买车之前 先有车位

　　本报驻日本记者  刘军国

　　日本东京约有1400万人口，机动车保有量约440万辆，但堵车和乱停车现象很少见，寻找停车位并不困难。停车费用高昂、停车场所充裕、公共交通便利……多重因素共同作用，从根本上化解了停车难的问题。

　　在日本，车辆本身价格不高，领取车牌也没有过多限制，但是高昂的养车和停车费用，让不少东京居民对购买车辆望而却步。早在1962年，日本实施的《车库法》规定，汽车所有者必须确保拥有存放场所，不允许将道路作为汽车的保存场所，违者将被处以3个月以下有期徒刑或者20万日元（1元人民币约合15.3日元）以下罚款。因此，日本人买车之前必须在当地警察署开具“车库证明书”。自家没有车库的人要想买车，必须选择距家2公里以内的停车场签订按月包租的合同，再去警察署申请。在东京都繁华地带，包租一个停车位每月至少需花费6万至7万日元，停车1小时需1200日元，有些停车场每12分钟收费400日元，上不封顶。

　　尽管东京寸土寸金，但是走在大街小巷，随处可见地面、地下和立体停车场。有时一条胡同内有好几处停车场，几乎都是无人值守的机器收费模式。开发商一般会配套建设几个机器收费的小型停车场，既可以通过收取停车费盈利，又可以让有车的市民轻易找到停车位，一举两得。在一些宽阔的多车道公路上，东京市政府还设置了一种短时公共停车场，价格相对便宜，每小时只需300日元，但限停一小时，超时会被贴条罚款。在东京，乱停车不仅会被扣分，还面临1万至1.8万日元的罚款。

　　有日本专家认为，东京之所以能有效治理停车难问题，除了采取停车高收费、多建停车场等措施外，最大的秘诀是鼓励公交出行，减少使用机动车辆。东京的机动车保有量虽然很大，但多用于购物和周末近郊旅游。大多数上班族选择乘坐公共交通，既经济又便捷。东京公共交通体系发达，除地铁和电车外，还有在小胡同中穿行的公共汽车，让离车站较远的老人也能轻松搭乘。据统计，东京居民一般步行15分钟以内就可到达附近公交站。

　　在东京，几乎每一家企业、公园、政府机构的官网上，都会有一栏“如何到达这里”的提示，详细告诉人们到达此处的最近公交线路，还会有一张从车站到目的地的地图供参考。很多官网上还会同时注明：“本单位不提供停车场，请尽量选择公共交通出行。”

　　（本报东京电） 

　　

　　德国弗赖堡          

　　“无车社区” 交通便捷

　　本报驻德国记者  李  强

　　德国弗赖堡市以“绿色之都”著称，优美的自然环境，领先的环保产业，吸引众多来自世界各地的专业考察团。其中，曾入围联合国世界人居奖的沃邦社区，几乎是所有人都会打卡的一站。

　　“你们最好坐公交前往，这样最便捷。”前往沃邦社区前，弗赖堡经济促进署绿色团组工作人员弗洛里安对记者说。

　　从弗赖堡中心火车站乘坐轻轨，10分钟直达沃邦站。社区里，花团锦簇的住宅赏心悦目，连轻轨轨道都被绿地覆盖。自1999年德国第一栋被动节能公寓在这里诞生后，绿色节能已经成为沃邦住宅的标配，但私家车位却不在标配之列。

　　德国每千人汽车保有量高达589辆，位居全球第六。停车难一直困扰着慕尼黑等城市，但在沃邦停车难问题并不存在，甚至连车都不常见：这个以中产阶层为主的社区，每千人汽车保有量只有157辆，70％以上的家庭没有汽车，其中57%的家庭在搬到沃邦后卖掉了汽车。“无车社区”，如今也是沃邦的名片之一。

　　沃邦社区“无车生活协会”的工作人员告诉记者，除必要接送和卸货需求可以短暂停留外，居住区内禁止停车，有车居民只能将其停在社区外的停车楼，并一次性支付近2万欧元的车位费。这不仅充分体现了“谁使用，谁付费”的原则，还降低了房产成本：无车家庭在购买住宅时，不需要为车库等开发项目支付成本。

　　沃邦居民出行大多靠公共交通和自行车，横贯社区的轻轨将居民与弗赖堡近200公里的公交网络相连，并在此设立了3个站点，保证70%以上住户与车站距离不超过500米，高峰时段每6分钟就有一趟班车。此外，还有15辆共享汽车，为无车家庭提供服务。

　　记者用导航地图测试发现，从沃邦社区到火车站，轻轨加上等待时间耗时11分钟，汽车要12分钟，公交不但时效更佳，还可以节省市中心每日高达27欧元的停车费。

　　沃邦社区还配建了幼儿园和小学，轻轨站外就是中型商业中心，超市、银行、商场、诊所一应俱全，完善的社区配套大大降低了居民开车需求。

　　在德国，开发商按照惯例要为每户住宅配建停车位，这意味着沃邦社区理论上需要2000个车位。但“无车社区”的成功实践，令车位需求大幅减少，两座停车楼约470个停车位，已经满足了有车住户的需求。当初沃邦社区建设时，市政部门估算最多只有60—100户家庭会加入“无车生活协会”，但结果是预估数量的近10倍。

　　这也使后续社区的扩建改造，更多从无车家庭的需求出发。最明显的例子是街区的交通功能被大大弱化。原本会停满车辆的区内道路，成为儿童活动和邻里社交的空间。在沃邦社区，孩子可以在道路上骑车、运动和玩耍，居民还会在夏夜街边摆桌看球赛，社区的噪音和空气污染指数明显低于其他地方，这些都大大提升了居住品质。德国城市交通政策研究学者保罗·巴特认为，停车政策的变化，对城市公共空间建设至关重要，特别是社区大量的停车空间经常妨碍这一领域的改善。停车问题的解决，有利于满足居民对生活空间的更多期许。

　　世界人居奖评委会在总结沃邦经验时认为，（停车管理）政策应一方面增加停车成本和难度，另一方面增加公交、自行车和步行等出行方式的便捷度，以鼓励人们改变出行习惯。沃邦社区这种“做减法”的管理思路，也影响了德国其他城市，如柏林就停止了最低停车位配建要求，并在近年来大幅提高了城市中心区的停车费用。依托便捷的城市公共交通，如今柏林只有约50％的家庭拥有汽车，中心区居民的拥有率更低，有效避免了停车难问题。

　　（本报柏林电）  

　　

　　新加坡                

　　统筹车位 灵活收费

　　本报驻泰国记者  林  芮

　　新加坡国土面积小，人口密集，在停车场建设方面不适合投入过多土地资源。因此，新加坡将停车管理作为整体交通管理的一部分，与限制汽车数量、需求管理、拥堵治理等方面相结合。

　　从1990年开始，新加坡就实行限制汽车数量的车辆配额系统。政府在综合考虑上一年车辆的总数、报废数量、每年允许增加额度等因素的基础上，计算年度车辆配额。新加坡陆路交通管理局数据显示，2009年以前，新加坡的年车辆增长率保持在3%。从2009年开始，年车辆增长率被限定在1.5%。经过几次下调，新加坡2018年2月推出汽车零增长的限制规定。汽车少了，从根源上为解决停车难打下基础。

　　通过提高车辆使用成本，新加坡多措并举减少停车需求。在新加坡，车牌即拥车证，以竞投方式取得。现在，一张拥车证通常要3万新元（1新元约合5元人民币），使用年限10年。居民在购车时还得考虑另外一项成本——拥堵费。在新加坡公路上，经常会看到写着“ERP”字样的电子道路收费装置，车辆在特定时段驶过，会被收取拥堵费。具体的收费时间、价格随拥堵程度调整。

　　新加坡中心城区停车位数量相当有限。自2019年2月起，根据新加坡陆路交通管理局的规定，市区与地铁站附近未来兴建的私人发展项目，停车位将减少至少两成。新加坡对车位的管理采取“只租不售”的做法。几乎所有的停车场、公共住宅楼、私人公寓楼和商业服务区内都不设置固定车位，而是实行“先来先停，有空可停”的做法。这样的停车方法，可以杜绝“有空位但不能停车”的现象。在“只租不售”的前提下，新加坡停车场实行“月租”“时租”和“择时免费”的灵活收费办法。例如，公共住宅区和私人公寓住户一般会购买“月卡”，在每晚7时到第二天早上7时之间专享停车位。白天车主开车出去后，车位就变成临时的“时租”车位，向公众开放。同时，为了鼓励车主们在一些空闲时段使用停车位，很多停车场还实行“择时免费”的做法。这种灵活的收费办法提高了车位的使用效率。

　　新加坡还通过建设多层停车楼来缓解车位紧张问题。为方便居民换乘公共交通工具，政府主导建设的公共停车楼主要设在地铁站、公交车站等区域。在碧山地铁站附近的公交车站，就设有一栋4层高的停车楼，一楼为行人通行区域，二楼为快餐和零售区，三、四楼则为公共停车区域。这种多层停车楼与公共住宅区配套建设，大约每3到4栋住宅楼，共用一栋多层停车楼。公共停车楼一般建在配套住宅楼的中间，车位足够这几栋住宅楼内住户停车使用。

　　2017年，新加坡政府开发了一款用于公共停车收费的应用程序“Parking.sg”。用户只需输入车牌号码，即可在应用程序上选择停车场、停车时长，并根据停车时间在线支付，很大程度上减少了车主等待、付费的时间。通过灵活价格机制、优化空间利用、科技赋能等手段，新加坡实现了对有限车位资源的统筹管理。

　　（本报曼谷电）  

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2020年10月27日 18 版）
(责编：牛镛)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved