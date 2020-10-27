中德汽车产业创新合作不断深化

“未来最重要的合作伙伴是中国，我们应与中国同行。”在日前落幕的第四届中德汽车大会上，德国著名汽车研究专家、杜伊斯堡—埃森大学汽车研究中心主任杜登霍夫表示。300余名与会中德专家、企业和行业机构代表聚焦新形势下中德汽车产业创新合作的新机遇，就数字化升级、商用车智能化、产业链投资并购、氢能源汽车发展等问题进行探讨。

在全球汽车业遭受疫情冲击的背景下，率先复苏的中国市场重要性愈加明显。据德国《商报》报道，今年第三季度，奔驰汽车在华销量同比增长超23%，盈利占企业总盈利的1/3以上；宝马在华销量同比增长30%；奥迪则实现了自32年前进入中国市场以来的最佳表现。杜登霍夫认为：“中国业务在德国汽车全球业务中的占比越来越大。如果没有中国市场，德国汽车工业很难获得现在的市场认可度。”

不久前在中国举行的2020北京国际汽车展览会和2020世界新能源汽车大会备受德国企业关注。德国之声在报道中说，中国成功控制住疫情，2020北京国际汽车展览会成为今年全球汽车行业的首次大型展览，“中国电动汽车市场巨大，德国车企对在华业务增长持乐观态度，特别是电动汽车的销量增长尤其迅速”。2020世界新能源汽车大会上发布的《中德电动汽车合作发展报告》还显示，大众、戴姆勒、宝马过去10年间在华建立了多个合资公司和动力电池中心；博世、大陆、西门子、采埃孚、舍弗勒等汽车零部件供应商也在新能源汽车领域与中国市场加强合作。

“大众致力于成为中国实现碳中和目标的积极合作伙伴。”大众汽车集团（中国）首席执行官冯思翰表示，目前在华生产的大众汽车，已有20%是纯电动或部分电动。由大众与中国企业联合成立的开迈斯新能源科技有限公司已在北京正式上线首批超级充电站，预计到2020年底在全国16个城市布局255座充电站和1800根充电桩。“大众将深化在中国的电动车产业布局，加强与本土电池供应商合作。”

德国梅赛德斯—奔驰商用车工厂运营负责人英戈·埃蒂舍尔表示，在实现未来交通零排放、低碳和柔性生产等领域的新技术、新产品研发方面，“加强德中合作一直是我们的工作重心”。德国《日报》报道指出：“中国一直是德国汽车生产商的重要市场，未来这一重要性还将不断增强。”

（本报柏林10月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月27日 17 版）

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