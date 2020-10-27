建筑翻新助力欧盟绿色增长（国际视点）

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建筑翻新改造是欧盟推动疫后经济绿色复苏的重要领域。近期出台的建筑翻新计划有望为欧盟带来可观的社会经济效益，助力实现长期“脱碳”目标。

欧盟委员会近日公布了旨在提高存量建筑能源效率的建筑翻新计划。根据计划，未来10年欧盟将资助改造3500万栋建筑，将翻新率提高至少一倍，有望创造16万个绿色建筑岗位。

有分析指出，建筑能耗约占欧盟能源消费总量的40%、温室气体排放量的36%。老旧建筑翻新改造，对于欧盟实现节能减排目标至关重要。

建筑翻新 效益可观

比利时荷语布鲁塞尔自由大学游泳馆（见图，本报记者方莹馨摄），是比利时布鲁塞尔大区的示范建筑。银白色的墙体、不规则几何形状的外观，在绿草坪和蓝天白云的映衬下，极具简约美感和时尚气息……这座外观现代的游泳馆让人很难相信其建成已近30年。

据学校负责人介绍，老馆在使用了25年后，机电设备老化，外墙和屋顶不再符合现行节能标准。校方为此决定对其进行耗时一年半的节能改造。在欧盟及布鲁塞尔大区政府的支持下，设计师在原有墙体的基础上，加盖了有助于隔热和排水的屋顶，重建了有良好隔热性能的外立面，外墙材料采用的是耐高温陶瓷涂层和隔热玻璃，馆内配有智能温控系统，兼具节能、隔热和可持续使用的功能。

泳池恒温耗能巨大。场馆翻修时改换新型热水设备，采用热回收系统，利用空气中的免费热能加热泳池水或为室内采暖，并安装可移动泳池盖，以起到降低水分蒸发和保温的作用。场馆建立了热电联产系统，既产电又产热，剩余的电力还可以用在校园其他场所。

游泳馆翻新项目协调员海伦娜·维托克说，场馆还升级了水处理系统，冲洗泳池的污水、淋浴废水、屋顶的雨水均得到回收利用，大大节约了用水。“与旧泳池相比，翻修后的新型节能游泳池每年可减少碳排放500吨，能源消耗每年减少60%。”

类似的建筑节能改造行动在欧洲各国持续推行。葡萄牙里斯本市政厅，是建于150多年前的新古典主义风格建筑，也是能耗最高的建筑之一。市政厅从2016年起开始进行翻新改造。为了不破坏外观美感，安装了与屋顶颜色接近的太阳能板；针对原有的木窗密闭性差、热量容易流失，在保留原木窗框的前提下换上了更厚的玻璃；将2000盏水晶灯换成LED灯，更换暖通空调系统，采用计算机化管理系统监测能耗量。数据显示，从2016年到2019年，该建筑能耗减少了50%，减少碳排放84吨。

节能改造 加速推进

欧盟境内大约85%的建筑年限已超过20年，且大部分仍将继续使用至少30年。众多老旧建筑维护成本高昂，特别是供暖和供热系统早已不符合当前建筑的能效要求。根据欧盟标准，新建筑的能耗较20年前减少了一半。

欧盟称，目前有约3400万欧洲民众难以负担供暖费用，处于“能源贫困”状态。为解决“能源贫困”，欧盟建筑翻新计划将重点针对贫困人口获得住房节能改造提供便利，以降低其能源开销。欧盟还计划为学校、医院、行政大楼等公共建筑提供资金，升级改造供暖、制冷设备，同时建设100个智能社区，向家庭推广小规模可再生能源和智能电网解决方案。

建筑翻新计划作为“欧洲绿色协议”的关键部分于2019年首次提出，此前欧盟已出台多项能源计划，将提高建筑能效作为重点行动。欧盟新修订的《建筑能源性能指令》规定，成员国必须出台强有力的战略，设定最合算的最低能源性能要求，鼓励采用更节能的供暖制冷系统、采用信息通信技术和智能技术，例如引入自动化和控制系统等，确保建筑物高效运行。专家预计，欧盟还将出台更严格的法规和标准，采取更好的激励措施，向成员国和地方政府提供技术支持，为新的岗位提供技能培训，促进建材的节能及回收利用。

为进一步推进建筑节能改造，法国将从2021年起禁止能效低下的建筑物提高租金，从2028年起翻新所有高能耗建筑物；荷兰采取具有法律约束力的监管措施，对办公楼、保障性住房和私人租赁住宅引入相应的最低能源性能标准，以提高建筑翻新率；德国出台建筑节能战略，为建筑物量身定制翻新路线图，为可再生能源区域供热系统提供资金支持，并推进建筑数字化改造等。

扩大投资 力促“脱碳”

欧洲建筑性能研究所的研究表明，对建筑翻新每投资100万欧元，将创造18个工作岗位；办公楼整体节能改造可将生产效率提高12%，每年可带来约5000亿欧元的潜在收益；对医院节能改造可使患者平均住院时间减少11%，每年为医疗卫生行业节省约450亿欧元。

欧洲建筑性能研究所执行董事奥利弗·拉普夫认为，建筑翻新计划的前期成本较高、投资回收期较长，但从长远来看，将带来可观的社会经济效益，助力实现长期“脱碳”目标和绿色增长。

欧委会不久前决定，将2030年温室气体阶段性减排目标比例从此前的40%提升至55%。据估计，每年需要为建筑翻新增加约2750亿欧元的投资，其中仅每年改造80万套住房就需增加570亿欧元。

作为“欧洲绿色协议”的关键部分，建筑翻新计划将获得欧盟复苏基金的资金支持，但仍面临巨大的资金缺口。欧盟称，将对优质项目提供直接预算支持，着力吸引私人投资，刺激绿色融资，以解决资金难题。

欧盟委员会能源专员卡德里·希姆森表示，建筑行业是重启经济、绿色复苏和增加欧盟就业的关键领域，欧盟将用更好的方法衡量翻新效益和节能标准，为建筑翻新提供更多资金和技术帮助，鼓励金融机构提供“绿色贷款”，支持使用可再生能源供暖和制冷，不断加快欧盟“脱碳”进程。

（本报布鲁塞尔10月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月27日 17 版）

(责编：牛镛)