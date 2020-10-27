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“中国经济恢复增长惠及全球”

——访2020年二十国集团工商峰会主席优素福·贝尼安

本报驻埃及记者  周  輖

2020年10月27日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　“中国经济恢复增长走在世界前列，这让我们对未来充满信心。”2020年二十国集团工商峰会主席、沙特基础工业公司副董事长兼首席执行官优素福·贝尼安日前在接受本报记者采访时表示，“在抗击新冠肺炎疫情的过程中，加强全球合作愈发重要，中国经济恢复增长惠及全球。”

　　“面对突如其来的疫情挑战，没有哪个行业或者国家能独自应对。团结协作是有效和及时解决危机的唯一途径。”优素福表示，中国成为率先控制住疫情的国家之一，中国人民为此付出了巨大努力。中国还通过多种方式与其他国家分享经验、提供支援、合作抗疫，为全球应对疫情作出了突出贡献。

　　优素福指出，合作是推动全球经济复苏的关键。今年以来，作为二十国集团轮值主席国，沙特在二十国集团框架下组织了多场会议和线上活动，以推动各成员在抗击疫情、支持经济发展等方面的合作。二十国集团工商峰会从工商界角度，为应对疫情制定相关政策建议，其中包括保护人力资本、防止金融不稳定、疏通全球供应链、振兴生产部门等方面。“我们鼓励加强多边贸易和投资体系，支持构建一个公平和开放的市场。”优素福认为，在单边主义抬头的当下，推动自由贸易和投资将有助于全球更好地应对疫情，以及未来可能发生的危机。

　　“来自世界各地工商界领袖的合作，以及中国各方的广泛参与，丰富了我们的努力成果。”优素福表示，中国工商界积极参与了今年二十国集团工商峰会的各项工作，各工作组和行动委员会的48名联席主席中，有5名中国代表。他们在数字化、诚信与合规、贸易与投资、金融与基础设施以及能源、可持续发展与气候等工作组中作用突出。中国代表还积极建言献策，就各领域具体问题提供了广泛的视角和深刻的见解。

　　“近年来，中国已经成为全球经济增长的重要引擎，中国对跨国公司的吸引力越来越大。”优素福多次访华，见证了中国的快速发展，中国在科技发展方面的成就尤其令他印象深刻。优素福指出，中国乐于分享实践经验，积极参与全球治理，推动开展国际合作，这有助于各国实现共同发展。 

　　（本报开罗10月26日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月27日 03 版）
(责编：牛镛)
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