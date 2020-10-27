中方技术人员对巴方学员进行列车操作培训。

北方国际合作股份有限公司供图

当地时间10月25日13时，随着首班崭新的列车缓缓驶出一号站台，由中国企业承建的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目（以下简称“橙线项目”）正式开通运营。“这是值得铭记的一天，巴基斯坦步入‘地铁时代’，我们的出行将更加便利。”拉合尔市民瑞汉·法扎尔高兴地说，他特意同家人前来体验首班列车。

橙线项目位于巴基斯坦东部旁遮普省首府拉合尔市，是中巴经济走廊早期收获项目之一。项目由中国国家铁路集团有限公司和中国北方工业公司联合承建，中国铁路国际有限公司和北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）具体实施，于2015年9月动工，今年10月初竣工交付。项目正线全长25.58公里，设有26站，包括2个地下站和24个高架站，连接拉合尔市多个人口密集区。

旁遮普省首席部长布兹达尔在运营开通仪式上说，橙线项目是目前整个南亚地区最先进的城市轨道交通项目之一，将为拉合尔市民带来现代、高效、环保、安全的出行服务，具有深远的经济和社会意义。“中巴经济走廊为巴基斯坦开辟了走向发展和富裕的新道路，橙线项目顺利完成将促进两国传统友谊进一步发展。”

中国驻拉合尔总领事龙定斌表示，橙线项目完成是中巴经济走廊建设中的又一重大成果，是中巴全天候战略合作伙伴关系具体体现，为新时代中巴友谊和合作增添了新内涵。

今年2月，北方国际、广州地铁集团和巴基斯坦DW公司组成的联营体与巴方相关方面签署了为期8年的橙线运营维护项目合同。北方国际副总经理王晓冰表示，项目实现中国城市地铁从设计、制造、建设到运营维护全产业链完整输出，在建期间为当地创造了7000多个工作岗位，运营维护阶段还将创造近2000个就业机会。

“橙线项目是巴基斯坦城市轨道交通发展的标志性项目，既体现了中国先进的技术水平，又实现了中国标准与巴基斯坦本地特色的融合。”橙线项目运维工程师穆罕默德·法伊赞说：“中国企业不仅带来先进的技术和设备，还培养了一批本土专业人才，增强了我们自主发展地铁交通的能力。”

今年以来，巴方学员和中方培训人员克服疫情影响，圆满完成了操作培训。尼萨尔是橙线项目培训的首批列车司机中的一员。“成为巴基斯坦第一批地铁司机是一份荣誉，也是一份沉甸甸的责任。”尼萨尔说：“随着地铁开通，更多商机随之涌现，拉合尔的明天将更加美好。”

（本报拉合尔10月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月27日 03 版）

(责编：牛镛)