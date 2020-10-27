中巴经济走廊持续带来发展动能（国际论坛）

过去7年多来，共建“一带一路”对于区域乃至世界经济发展的贡献不可忽视。在单边主义和保护主义抬头的当下，共建“一带一路”坚定了国际社会对经济全球化的信心

中国人民勤劳谦逊，包容并善待不同文化。中国在国际舞台上展现出的正是这种难能可贵的气质。一个具备全球视野和思维的中国，正在用一种不同于西方强权的、智慧且和平的方式深刻影响着世界。共建“一带一路”倡议就是很有说服力的明证。

中国是共建“一带一路”倡议的提出者和积极推动者，但“一带一路”合作的受益者绝不仅是中国，它带来的是共赢和多赢。中国与各国共享发展机遇，共同推动构建人类命运共同体。过去7年多来，共建“一带一路”对于区域乃至世界经济发展的贡献不可忽视。在单边主义和保护主义抬头的当下，共建“一带一路”坚定了国际社会对经济全球化的信心。

以中巴经济走廊为例，共建“一带一路”合作带来的机遇是多方面的。在中巴经济走廊建设的带动下，巴基斯坦与中国在经贸、科技、教育、人文等诸多领域的合作不断扩大。随着共建“一带一路”进入高质量发展新阶段，两国在民生和农业领域的合作也日渐深化，从走廊建设中直接或间接受益的民众越来越多，民众对中巴经济走廊的支持更加坚定。

作为共建“一带一路”的标志性项目，中巴经济走廊对于巴基斯坦国家发展意义重大。中巴经济走廊在过去几年间大幅改善了巴基斯坦的能源、交通等基础设施，加速了巴基斯坦的工业化进程，促进了巴基斯坦的商业和贸易发展。抗击新冠肺炎疫情期间，中巴经济走廊的宝贵价值凸显。走廊项目的平稳运营，保障了巴经济社会的正常有序运转，走廊建设为巴经济复苏提供了重要支撑。

巴中友谊源远流长，中国始终是巴基斯坦值得信赖的真朋友。通过共建“一带一路”，巴基斯坦获得了急需的资金、技术、设备和人才支持；同时，通过借鉴中国发展的成功经验，巴基斯坦提升了国家建设和治理水平。

几十年来，中国经济持续快速发展，人均国内生产总值已超过1万美元。中国发展取得成功的关键在于中国共产党领导中国人民走出了一条符合中国国情的发展道路。在中国共产党领导下，中国凝聚起全社会对于国家发展的共同信念，人民团结一致为国家建设作贡献，这是中国发展道路的独特魅力，值得其他发展中国家学习借鉴。

我怀着对“中国成功秘诀”的好奇，读过许多关于中国发展道路的著作。2008年以来，我多次率团赴华考察，希望学习中国的发展和扶贫经验。我感受最深的是，从城市到农村，中国的经济社会发展与时俱进。过去几十年，中国政府在扶贫领域做出了巨大努力。巴基斯坦要学习中国的发展经验，特别是中国的扶贫经验。

共建“一带一路”让巴基斯坦看到了实现经济腾飞的希望，中巴经济走廊已经并将持续为巴基斯坦经济发展注入动能。未来几年，巴基斯坦的铁路大动脉一号干线将迎来升级改造，瓜达尔港这颗明珠将冉冉升起，走廊建设将进一步提升区域联通水平，从而促进巴基斯坦经济繁荣以及本地区的和平稳定。

（作者为巴基斯坦正义运动党中央新闻书记）

《 人民日报 》（ 2020年10月27日 03 版）

(责编：牛镛)