“深化全面合作，促进共同发展”

新泰车轮公司的泰籍员工在车轮生产线上工作。

本报记者 孙广勇摄

罗勇府位于泰国首都曼谷东南100多公里处，是泰国政府着力打造的“东部经济走廊”核心区域，泰中罗勇工业园（简称罗勇工业园）就坐落其中。作为中国首批境外经贸合作区之一以及中泰“一带一路”产能合作的重要载体，罗勇工业园已吸引了150多家企业入驻，创造3万多个就业岗位，累计实现工业产值逾160亿美元。

“为当地经济社会发展注入动力”

天空湛蓝，罗勇工业园里办公楼与厂房鳞次栉比，绿意盎然。

罗勇工业园区占地12平方公里。近年来，越来越多的中国企业到园区投资设厂，涉及光伏、汽配、建材等行业，不仅创造了大量就业岗位，也带来了先进技术。

中策橡胶（泰国）有限公司是罗勇工业园规模最大的企业之一。该公司自2015年投产以来，年产各类轮胎约1331万套，产品销往美国、巴西等50多个国家和地区，2019年实现销售总额5.84亿美元。

在罗勇工业园，仅轮胎行业产业链上的企业就有20多家，产业集群规模初显。“行业龙头企业进入工业园后，产业链上下游企业紧跟步伐，逐渐形成产业生态圈，建成相对完善的产业闭环。多家中国企业就是跟着我们进入工业园，提供设备维护、原材料供应等服务。”中策橡胶（泰国）有限公司总经理陈华说。

中国新技术、新材料企业入驻园区，在一些领域填补了泰国相关产业的空白。在工业园三期中心位置，鼎亨新材料公司5万平方米的厂房刚刚建成。工厂投资1.2亿美元，每年可以生产8万吨规格从5微米至2毫米的铝箔。

在工厂操作间内，中方技术员正在教当地员工操作切割铝箔的轧机。“当地没有相应技术工种，我们要求每个中方技术员3个月培训出一名主操手。”鼎亨新材料公司总经理胡文倩说。

罗勇工业园中很多企业已经实现属地化管理，中方人员只占约10%，为当地居民就业、改善生活提供了机遇。娜达维来自宋卡府农村，进入中策橡胶（泰国）有限公司工作后，她从普通员工做起，通过学习培训，如今已晋升为部门副主管。随着收入不断提高，娜达维一家的生活水平得到大幅改善。

泰国著名的工业园区开发商安美德集团总裁威功说：“罗勇工业园有力拉动了就业，创造了巨额外汇，为当地经济社会发展注入动力。”

“积极复工复产保证了员工的收入”

疫情防控期间，罗勇工业园里依然机器轰鸣声不断，生产线高速运转，各项生产都在稳定运行。

新泰车轮公司建厂近10年。工厂在严格的防疫措施下，努力保证各项工作有条不紊进行。“疫情对工厂原料供应、产品出口都造成了较大的影响，公司曾两度停产，但很快重启生产，目前订单已恢复70%，预计年底能完全恢复。”新泰车轮公司总经理助理萨阿说：“在全球疫情尚未结束的当下，园区里的中国企业积极复工复产保证了员工的收入，为推动当地经济复苏作出贡献。”

疫情对中策橡胶（泰国）有限公司的生产造成较大冲击，但公司没有裁员，通过开源节流，保持低成本运行。尤其近两个月，工厂开足马力恢复生产。“公司制定了产品转移规划，将市场转向东南亚、非洲等地，目前正研发针对新市场的产品。三期厂房已在建设中，预计年底就可以投产。”陈华说：“中国企业逆势而上，显示了实力。我们对未来充满信心。”

2020年伊始，罗勇工业园迎来了通用橡胶（泰国）有限公司。公司由中国江苏通用科技股份有限公司直接投资3亿美元建设，将创造1500多个就业岗位。

“今年上半年，罗勇工业园里投扩建的企业有30多家，包括扩建新厂房、建设新项目等。此外，还有3家企业签订了入驻协议。”罗勇工业园开发有限公司总裁赵斌说，在罗勇工业园，最高可享受8年企业所得税减免，以及“东部经济走廊”额外投资优惠政策。

今年5月，位于工业园三期的阿托萨公司拿到开工许可，立即进入生产阶段。公司主要生产向美国出口的商用冰箱、比萨台、工作台等高端智能制冷产品，生产线生产能力为每班次300台，目前已达到一半产能。“近期，我们每天出口5至8个集装箱的产品，”公司总经理陈建明告诉记者。

阿托萨公司已完成一期3万平方米的厂房建设，正在建设的二期厂房面积2万平方米。“公司总部针对东南亚等地区的产品研发储备已完成，我们会进一步调研新的市场、逐步搭建针对东南亚地区的销售团队，以适应未来市场需求。”陈建明说。

“进一步助力泰国优化产业结构”

共建“一带一路”加强了沿线国家和地区基础设施、物流等方面的互联互通。中泰两国加强发展战略对接，罗勇工业园驶入发展快车道。

“中国拥有完备的产业链聚集生态，特别是制造业优势明显。”罗勇工业园高级顾问徐根罗告诉记者，“如今，越来越多的中国企业通过海外工业园推动产能合作，既增加供应链的韧性，也方便开拓海外市场，降低运输成本，优化产业布局，平衡区域经济发展。”

随着更多中国企业加快入驻，罗勇工业园的厂房供不应求。“我们正在考虑建设新园区，让中国企业在泰国落地得更安稳、有保障，实现可持续发展。”赵斌说。

泰国副总理威萨努表示，罗勇工业园为促进泰中两国经贸合作和人民友谊发挥了关键作用，为泰国经济发展作出了巨大贡献。“越来越多的中国企业落户泰国，将进一步助力泰国优化产业结构，提升经济发展水平。”

面对新冠肺炎疫情和国际形势的不确定性，中泰两国有必要携手应对挑战，实现优势互补，推动新经济、新业态合作。“中国制造业企业在通信、汽配、电子、新材料等产业与泰国有很大合作空间，相信这将为疫情后泰国经济复苏带来更大动力。”泰国中华总商会副主席奔勇说。

中国已连续7年成为泰国最大的贸易伙伴，2019年成为泰国最大外资来源国。泰国国际贸易谈判厅厅长阿拉曼表示，相信泰中双边经贸合作将继续深入，进一步推动“东部经济走廊”同共建“一带一路”倡议、粤港澳大湾区建设对接，“期待深化全面合作，促进共同发展”。

（本报曼谷10月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月27日 03 版）

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