人民网北京10月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚就中方针对美方增列6家中国媒体为“外国使团”采取对等反制措施答记者问。

问：上周，美国宣布将6家中国媒体增加列管为“外国使团”，外交部发言人表示中方将做出正当、必要的反应。请问中方将如何反应？

答：近年来，美国政府对中国媒体驻美机构和人员的正常新闻报道活动无端设限，无理刁难，不断升级对中国媒体的歧视和政治打压。针对美方此次将6家中国媒体增列为“外国使团”，我上周已经表明了中方严正立场，要求美方改弦更张，纠正错误，撤回将中方6家媒体作为“外国使团”列管。但美方全然不顾中方正当合理要求和严正警告，执意升级对中国媒体驻美机构和人员的政治打压和污名化行动。

作为回应，中方要求美国广播公司（ABC）、洛杉矶时报、明尼苏达公共电台、美国国家事务出版公司、新闻周刊、美国专题新闻社等6家美国媒体驻华分社，自即日起，于7日内，向中方申报在中国境内所有工作人员、财务、经营、所拥有不动产信息等书面材料。

需要强调的是，中方上述措施完全是对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫进行的必要对等反制，完全是正当合理防卫。美方有关做法专门针对中国媒体，是基于冷战思维和意识形态偏见，严重损害中国媒体的声誉和形象，严重影响中国媒体在美正常运作，严重干扰中美正常人文交流，暴露其自我标榜的所谓“新闻自由”的虚伪性。中方敦促美方立即改弦更张、纠正错误，停止对中国媒体的政治打压和无理限制。如果美方一意孤行，错上加错，中方必将采取进一步的反制措施。

(责编：胡永秋、马昌)