中国驻埃及大使严辞批驳美国副国务卿克拉奇访问埃及期间攻击污蔑中国

人民网开罗10月26日电 （记者 景玥）10月25日，中国驻埃及大使廖力强举行中外记者会，就美国副国务卿克拉奇日前访问埃及期间肆意攻击污蔑中国予以严辞批驳。埃及十多家主流媒体和中国驻埃媒体参加。实录如下：

日前美国副国务卿克拉奇访问埃及期间，蓄意散布针对中国和中国企业的谎言，对中国和中国企业进行抹黑和恶毒攻击。中方对美方的上述言行表示强烈不满和坚决反对。阿拉伯有一句谚语，“谎言是毒药，真相是解药。”我愿意借今天这个机会，向埃及记者朋友阐释一下事实的真相和中方的立场。

首先，美方所鼓吹的“清洁网络”，实际上是“肮脏网络”、“窃听网络”、“垄断网络”，也是“意识形态网络。”

根据“棱镜门”事件披露的资料，美国国家安全局多年来通过应用程序挖掘数据情报，推特、脸书、YouTube、skype、谷歌地图，甚至手机游戏“愤怒的小鸟”，都被迫选择了合作。根据加拿大广播公司的披露，美国国家安全局和“五眼联盟”其他成员的情报部门，利用谷歌的应用程序商店，向手机中植入间谍软件和破解程序漏洞，成功地窃取了海量信息。《华盛顿邮报》也曾经披露，美国国家安全局曾与英国政府通讯总部合作，频繁侵入谷歌和雅虎的云服务器，借此收集了上亿条私人信息。据《新西兰先驱报》披露，美国曾连同新西兰情报部门对中国驻奥克兰总领馆的数据连接线进行网络窃密。斯诺登曝光的美国“特等舱”项目也显示，美国在其近100多所驻外使领馆内安装了监听设备，对驻在国进行窃听。所以，到底是谁在进行网络窃密？！大量的事实揭露了真相。

必须指出，一段时间以来，美方不遗余力地打造所谓的“清洁网络”，在拿不出任何真凭实据的情况下，肆意污蔑诽谤中国和中国企业，泛化国家安全概念，滥用国家力量，对有关中国企业采取了各种限制措施，这是赤裸裸的霸权行径。美方的真正目的不是维护网络安全，保护隐私，而是巩固美国自身的数字霸权。迄今为止，中国企业没有发生过一起类似“斯诺登事件”、“维基解密”的网络安全事件，也没有发生过一起类似“棱镜门”、“方程式组织”、“梯队系统”的网络监听监视行为，也没有任何一个国家能够拿出相关中国企业产品存在“后门”的证据。

我要强调的是，中国政府在网络安全问题上的立场是一贯明确的。我们历来坚决反对并依法打击一切形式的网络黑客攻击行为。中国是网络安全的坚定维护者，中国政府和军队及相关人员从不从事和参与通过网络窃取商业秘密的行为。中国主张在共商共建共享基础上推进全球数据治理合作，提出了《全球数据安全倡议》。美国的个别政客四处游说，阻止中国企业在5G领域取得领先优势，甚至动用国家力量不择手段进行打压。在全球化的时代，5G开发应由各国共商共建共享，将5G问题政治化，搞小圈子的做法，不利于5G的发展，有悖公平竞争的原则，不符合国际社会的共同利益，也不符合广大人民群众追求美好生活的愿望。

这名美国官员攻击中国共产党，攻击中国政府，说“中国领导人在信息安全问题上表现出高度敌意”、 “中国法律规定要求中国公司需要向政府提供客户的数据。”我要告诉各位的是，这是彻头彻尾的谎言。

一段时间以来，美国政客歇斯底里，不断炮制各种谎言，对中国共产党进行恶毒的攻击，这只会激发中国人民给予中国共产党和中国政府更加有力的支持。国际权威机构调查报告显示，中国共产党领导的政府在民众中的满意度和信任度超过90%，在各国政府中排名第一。今年以来，全世界都看到，在中国共产党的坚强领导下，中国人民万众一心，众志成城，取得了抗击疫情的重大战略成果。新加坡一个民调显示，经过这次抗疫，中国人民对中国共产党和中国政府的满意度和信任度达到了历史新高。

不久前中国共产党迎来了建党99周年纪念日，包括埃及很多政党在内的世界上100多个政党向中国共产党发去了贺函贺电。他们对中国共产党历史性成就做出了客观积极的评价，认为中国共产党建党以来，为中华民族站起来、富起来和强起来，付出了艰苦的努力和巨大的牺牲，中国共产党使积贫积弱的中国重新焕发生机和活力，并带领中国人民走上了伟大民族复兴的正确道路。

这名美国官员还说，“中国政府对不使用中国设备的中国公民实施制裁。”这完全是谣言。我就举一个简单的例子：根据有关权威报告，2019年苹果在中国销售了2750万部手机，苹果是一家美国公司，这就是事实。

还有，这名美国官员说，“由于侵犯人权和缺乏民主，一些大型国际公司已经开始退出中国市场。”这完全是自欺欺人。事实上，根据中国商务部最近的一项问卷调查，现在99.1%的外资企业表示将继续在华进行投资和经营。美中贸委会最近对150余家企业的调查结果也显示，美国企业依然看好中国市场。现在正在筹备的第三届中国国际进口博览会，同往年相比，有更多的知名企业报名参展，比如世界500强和行业龙头企业的平均参展面积比第二届增加了14%。

我还要指出的是，今年1-9月，中国实际利用外资仍同比增长2.5%以上。在新冠肺炎疫情全球蔓延、跨境直接投资持续低迷的形势下，这充分展现了中国经济的韧性和活力。不少外资企业将中国作为跨国投资的“避风港”，纷纷加码投资，比如，宝马、戴姆勒、西门子、丰田、LG、埃克森美孚、巴斯夫等一大批大项目在华增资扩产。

这名美国官员还说到了中国的新疆和香港，同样是谎话连篇。第一个谎言就是“中国新疆关押100万穆斯林”。我在多次记者会向埃及记者朋友作了全面的阐释，事实真相就在这里。很多埃及的外交官、学者、记者都去过新疆，他们发表过文章，写过书，向埃及人民介绍了一个真实的、可爱的、和谐的新疆。今天我要再次批驳美方这个谣言。它来自美国国家民主基金会资助的一个非政府组织，是这个组织编造出来。新疆依法设立职业技能教育培训中心，是为预防性反恐和去极端化而采取的有益尝试和积极探索。这与世界上许多国家采取的去极端化措施没有什么区别，而且取得了积极成效。新疆已近4年没有发生暴恐案件。截止到去年，在新疆教培中心参加“三学一去”的培训学员已经全部结业，而且他们实现了稳定的就业，过上了安宁的生活。

关于香港国安法，我也多次向大家介绍过，其实大家现在从电视报道可以看到，香港国安法实施以来，最大的一个变化，就是袭击市民、打砸抢烧、破坏公共设施，甚至袭击警察的暴力行为已经大幅减少。这充分说明香港国安法的实施让香港的老百姓能够安居乐业，让香港的抗疫能够更加有序高效，让香港的复工复产能够更加平稳开展。

一段时间以来，美国一些政要在全球范围内不择手段对中国造谣抹黑，而且胁迫其他国家选边站队。这是当代国际政治中最令人不齿的行为，充分暴露了美国的单边霸凌和自私自利的本质。美国不仅放弃自己应当承担的国际义务，还企图剥夺发展中国家的正当发展权利。从这个意义上来说，支持中国，支持多边主义，支持国际关系基本准则，支持新兴市场经济共同体的共同利益，就是支持国际的公平正义。到了21世纪的今天，这个世界没有可以践踏不干涉内政原则的“太上皇”，也没有可以凌驾于各国人民自主选择自身发展道路之上的人权 “教师爷”。

中国和埃及已建交64年。埃及是第一个同新中国建交的阿拉伯国家，是举世闻名的文明古国。中埃建交以来，在两国领导人的关心下，政治互信不断增强，务实合作全面深入，人民友好日益深化，文明交流互鉴不断发展，两国在地区和国际问题上的共识也在不断增多。中埃两国是真正体现发展中大国好朋友、好伙伴、好兄弟的全面战略伙伴关系，特别是在习近平主席和塞西总统的英明擘画和领导下，近年来中埃全面战略伙伴关系不断走深走实走强。

塞西总统说，埃中是特殊友好的伙伴，习近平主席同塞西总统达成了战略共识，要把中国同埃及的关系打造成中国同阿拉伯和非洲国家构建人类命运共同体先行先试的样板。疫情发生以来，中国人民看到了，埃及人民也看到了，两个兄弟国家和人民相互帮助，相互支持。中国人民不会忘记哈莱卫生部长作为总统特使访华并带去抗疫物资，埃及三大世界文化遗产映射出中国的五星红旗支持中国抗疫。埃及人民也亲身感受到中国政府投桃报李，多次送来抗疫物资。阿拉伯语有这样一句著名的谚语，“事实胜于雄辩”。中国同埃及的战略互信，就像金字塔和长城，是任何外部势力动摇不了的，中埃两国的合作，两国人民的友好就像尼罗河水和长江水一样奔涌向前，也是任何人阻挡不了的。

举一个例子。最近阿拉伯世界有一项影响广泛的民意调查，阿拉伯民众对中国的外交政策、中国的中东政策赞赏度最高，达到了55%，而对个别霸凌霸权、“退群毁约”、谋取私利的国家所作所为的认识，也体现在老百姓公正客观的评价中。我建议克拉奇副国务卿把这份民意调查的报告认真地看一看，看一看人心在哪里，民意是什么！埃及是一个主权独立的国家，有着维护独立自主外交政策的光荣传统。中国同埃及的关系不容任何外来势力指手画脚、挑拨离间，包括美国。我们坚信埃及政府和人民会从自身根本利益出发，从埃及的长远发展出发，独立自主的做出判断和选择。中埃两国人民的友谊非常深厚，我们相信埃及人民心中有一杆非常公平的秤，埃及人民的眼睛是雪亮的。

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