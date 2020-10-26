美国批准对台出售武器装备 中方宣布制裁

人民网北京10月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持26日例行记者会。记者会实录如下：

澎湃新闻记者：10月21日，美国国防部国防安全合作局发表声明称，美国务院已批准向台湾出售总额约18亿美元的武器装备。10月22日，外交部发言人表示中方将根据形势发展做出正当必要反应。请问中方是否已采取了措施？

赵立坚：正如中方多次指出，美方向台湾地区出售武器装备严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中方主权和安全利益。中方对此坚决反对、予以强烈谴责。

为了维护国家利益，中方决定采取必要措施，对参与此次对台军售的洛克希德·马丁、波音防务、雷神等美国企业，以及在售台武器过程中发挥恶劣作用的美国有关个人和实体实施制裁。

中方再次敦促美方恪守一个中国原则的承诺和中美三个联合公报的规定，停止售台武器和美台任何军事联系。我们将继续采取必要措施，捍卫国家主权和安全利益。

总台央视记者：据报道，中国维和官兵日前已完成黎巴嫩贝鲁特港大爆炸后重建援助任务。你能否介绍具体情况？

赵立坚：9月30日至10月23日，中国第十九批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队与法国、西班牙、柬埔寨等多国维和部队一道，在贝鲁特港执行灾后重建援助任务。

在不到一个月的时间里，他们清理修缮了贝鲁特港近6万平方米的废墟、市区3条街道及黎巴嫩外交部大楼，并完成可用物资回收、文物遗迹搜寻、受损古遗迹保护加固等任务。他们每周工作6天，每天作业近10个小时，坚持高标准、高效率，抢抓提前量，圆满完成了各项任务。他们展示出中国军人的过硬素质和专业水平，得到联合国驻黎巴嫩临时部队、黎巴嫩部队以及当地政府和民众一致好评。

作为安理会常任理事国，中国是联合国第二大维和摊款国和会费国，是安理会常任理事国第一大出兵国，已成为联合国维和行动的关键力量。中方为联合国维和行动做出的积极贡献是中国推动构建人类命运共同体的重要体现。中方将一如既往以实际行动支持联合国维和行动，为维护世界和平与稳定注入更多正能量。

新华社记者：据了解，阿拉伯国家驻华使节刚刚结束了在新疆的访问，你能否介绍有关情况？

赵立坚：10月19日至22日，20个阿拉伯国家及阿盟驻华使节和外交官访问了新疆。参访期间，新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔会见了代表团。代表团参观了当地企业、学校、脱贫项目和基层社区，走村入户与村民面对面交谈，深入地了解新疆社会稳定、民族平等团结、民生改善和经济发展的情况。代表团还前往伊斯兰教经学院、清真寺等地，了解新疆宗教信仰自由保护状况。使节们积极评价新疆经济社会和人权事业发展成就。有使节指出，外界关于中国和新疆人权状况的谎言毫无根据。他们认为新疆反恐和去极端化经验值得学习借鉴，表示愿为加强阿拉伯国家与新疆的务实合作贡献力量。

百闻不如一见，公道自在人心。新疆经济社会发展和脱贫攻坚成就有目共睹，民族团结和谐和人权事业进展有目共睹，反恐和去极端化成效有目共睹。中方欢迎包括阿拉伯、伊斯兰国家在内的各国朋友多去新疆走走看看，向世界讲述一个真实美丽、多姿多彩的新疆。

日本共同社记者：日本首相菅义伟今天向国会宣布，日本将于2050年前实现碳中和。习近平主席此前也宣布了中国将争取2060年前实现碳中和。请问中方对日方的目标有何评论？是否考虑与日本在应对气候变化方面进行合作？

赵立坚：中方对日方宣布将在2050年前实现碳中和表示赞赏和欢迎，日方此举有助于加强国际社会应对气候变化挑战的共同努力。

我们常说，“合则强，孤则弱”。气候变化是全人类面临的重大挑战，必须坚持多边主义、凝聚各国力量、合力予以应对。中日双方在应对气候变化领域保持着良好沟通。中方愿同日方加强探讨疫后绿色复苏。今年是《巴黎协定》达成五周年。中方愿与包括日方在内的各方一道，共同推动《巴黎协定》全面有效实施，携手构建合作共赢、公平合理的气候治理机制。

深圳卫视记者：10月25日是南部非洲发展共同体确立的“反制裁日”。昨天，多个非洲国家呼吁西方尽早解除对津巴布韦非法制裁。请问中方有何评论？

赵立坚：去年第三十九届南部非洲发展共同体峰会将10月25日确定为“反制裁日”，呼吁美国等个别国家和组织尽早解除对津巴布韦的非法制裁。昨天是第二个“反制裁日”。我们注意到非洲国家再次发出正义的呼声。中方对此表示支持。

美国等个别国家和组织长期以来对津巴布韦实施单边制裁，严重损害了津巴布韦发展经济和改善民生的能力，阻碍了南部非洲地区深化合作、实现共同发展的努力，也冲击了国际政治经济秩序和全球治理体系。中方一贯坚定支持津巴布韦等非洲国家反对外部干涉、走自主发展道路。我们认为国际社会应在帮助非洲维护稳定、实现发展方面发挥建设性作用。美国等个别国家和组织应尽早解除对津巴布韦的非法制裁，采取务实行动，帮助津巴布韦抗击疫情，恢复经济发展。

《中国日报》记者：据报道，中方援助联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的部分抗击新冠肺炎疫情的物资已于日前分别运抵巴勒斯坦、约旦和黎巴嫩。中方此时采取如此大规模的援助行动，有何考虑？

赵立坚：刚刚过去的周末，满载中方向巴勒斯坦境内外难民提供的包含个人防护用品“健康包”的飞机已先后抵达有关国家。“健康包”将通过联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处渠道，向巴勒斯坦、约旦、黎巴嫩、叙利亚四国境内的巴勒斯坦难民分发。与此同时，中方援助该工程处在上述四国境内下属医疗机构的抗疫物资，也已通过海运方式陆续发运，这些物资预计于10月底至11月将先后运抵。

中方一直积极支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处开展工作，多次提高对工程处的年度捐款额度。今年以来，新冠肺炎疫情在四国先后暴发并持续蔓延，四国境内的巴勒斯坦难民处境艰难。因为有的国家切断资金支持，工程处对巴勒斯坦难民实施救助面临很大困难，中方对此深感忧虑。虽然中方也面临新冠肺炎疫情的巨大冲击，但仍然克服困难，向巴勒斯坦难民及联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处施以援手。

我们此次援助行动同中方向巴勒斯坦等国提供多批抗疫物资、向巴勒斯坦派遣抗疫医疗专家组、向工程处提供年度捐款等行动一脉相承，体现了中方对巴勒斯坦等阿拉伯国家抗击新冠肺炎疫情的坚定支持，体现了中方对联合国机构和多边主义的坚定支持，也体现了中方对国际公平正义的坚定支持。中方将继续践行人类命运共同体理念，根据巴勒斯坦及其他地区国家的需求提供力所能及的帮助，并为早日实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决做出积极贡献。

巴通社记者：中巴经济走廊框架下巴基斯坦首个地铁轨道交通项目已竣工，并于昨天在拉合尔开通运营，每天可运载约25万乘客。中方对此有何评论？

赵立坚：我也注意到了这个好消息。我曾经在巴基斯坦常驻多年，对这个项目运营通车表示热烈祝贺！

巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目是中巴经济走廊早期收获项目之一。这一项目的开通运营，标志着巴基斯坦步入了“地铁时代”。正如旁遮普省首席部长布兹达尔在运营开通仪式上所说，橙线项目是目前整个南亚地区最先进的城市轨道交通项目之一，将为拉合尔市民带来现代、高效、环保、安全的通行方式，也有利于减少拉合尔的空气污染。该项目在建设期间还为当地创造了7000多个工作岗位。据我了解，运营维护阶段还将创造近2000个工作机会。

橙线项目的完成是中巴经济走廊实施过程中的又一重大成果。中方将继续与巴方一道，推进中巴经济走廊建设，将走廊打造成“一带一路”高质量发展的示范项目。

《北京日报》记者：据报道，25日，塞舌尔选举委员会主席宣布，塞舌尔民主联盟候选人瓦韦尔·拉姆卡拉旺以54.9%的得票率当选塞新任总统。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对拉姆卡拉旺先生当选塞舌尔总统表示诚挚祝贺。我们相信在他的领导下，塞舌尔政府和人民将在国家发展道路上取得新的更大成就。

塞舌尔是中国在非洲的好朋友、好伙伴。中塞传统友谊十分深厚。中方愿同塞方一道，巩固友好互信，深化互利合作，密切国际协调，推动两国关系迈向更高水平。

(责编：徐祥丽、杨牧)