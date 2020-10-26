人民网>>国际

欧洲智库专家：“一带一路”倡议将继续成为全球经济增长引擎

2020年10月26日16:04  来源：央视新闻客户端
 

2020年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。作为“十三五”规划的重要内容之一，“一带一路”建设持续稳步推进，多国专家表示，“一带一路”为各国共同繁荣发展提供了历史机遇，成为全球经济增长引擎。

罗马大学欧洲政治经济学教授翁贝托·特留尔齐说，“十三五”期间，意大利成为了七国集团成员国中第一个加入“一带一路”倡议的国家。特留尔齐对未来意中两国在该倡议下的互利共赢高度期待。

罗马大学欧洲政治经济学教授 翁贝托·特留尔齐：我认为中国有着足够的资源和竞争力继续取得多个领域的重要成就，例如“一带一路”倡议就应该在接下来的几年内继续大力推进，这很重要，因为这样就能够通过基础设施建设加速商贸互联互通。“一带一路”上流通的不只是中国的商品，也事关欧盟要出口到中国的商品，它会助益沿线各个国家。

欧洲科学院院士、瑞士工程院院士索内特表示，他非常支持中国始终坚持用合作共赢的理念来寻求长期发展，“一带一路”倡议就是一个很好的范例。

欧洲科学院院士、瑞士工程院院士 迪迪埃·索内特：发展是要通过事例来建立信任，通过具体行动来实现的，从这个意义上说，中国的“一带一路”倡议就是具体行动的一个很好的例子。诚实地说，任何协议、任何发展都应该是双赢的，对于中国好，同时也要对其他方好，任何的商业机构都应该是共赢的。这是最为真实、具体的投资和合作，具体的企业间的行动去发展这样具体的合作，我们才会看到有所不同。

希腊籍欧盟智库专家佐格普洛斯曾8次到访中国，对中国的发展变化印象深刻。他认为在“十三五”期间，中国不断扩大开放，深入推进共建“一带一路”，“一带一路”倡议已经成为世界各国开展合作的重要平台。

欧盟智库专家 佐格普洛斯：中国的“十三五”规划已取得了成功。在疫情蔓延的过去几个月，“一带一路”倡议是促进经济恢复增长的重要推动力。由于疫情蔓延一些项目的进度被推迟，但是有些项目在诸如数字平台和“云”工作等方面获得了拓展空间，我认为“一带一路”倡议仍将继续成为全球经济增长的引擎。

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved