欧洲智库专家：“一带一路”倡议将继续成为全球经济增长引擎

2020年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。作为“十三五”规划的重要内容之一，“一带一路”建设持续稳步推进，多国专家表示，“一带一路”为各国共同繁荣发展提供了历史机遇，成为全球经济增长引擎。

罗马大学欧洲政治经济学教授翁贝托·特留尔齐说，“十三五”期间，意大利成为了七国集团成员国中第一个加入“一带一路”倡议的国家。特留尔齐对未来意中两国在该倡议下的互利共赢高度期待。

罗马大学欧洲政治经济学教授 翁贝托·特留尔齐：我认为中国有着足够的资源和竞争力继续取得多个领域的重要成就，例如“一带一路”倡议就应该在接下来的几年内继续大力推进，这很重要，因为这样就能够通过基础设施建设加速商贸互联互通。“一带一路”上流通的不只是中国的商品，也事关欧盟要出口到中国的商品，它会助益沿线各个国家。

欧洲科学院院士、瑞士工程院院士索内特表示，他非常支持中国始终坚持用合作共赢的理念来寻求长期发展，“一带一路”倡议就是一个很好的范例。

欧洲科学院院士、瑞士工程院院士 迪迪埃·索内特：发展是要通过事例来建立信任，通过具体行动来实现的，从这个意义上说，中国的“一带一路”倡议就是具体行动的一个很好的例子。诚实地说，任何协议、任何发展都应该是双赢的，对于中国好，同时也要对其他方好，任何的商业机构都应该是共赢的。这是最为真实、具体的投资和合作，具体的企业间的行动去发展这样具体的合作，我们才会看到有所不同。

希腊籍欧盟智库专家佐格普洛斯曾8次到访中国，对中国的发展变化印象深刻。他认为在“十三五”期间，中国不断扩大开放，深入推进共建“一带一路”，“一带一路”倡议已经成为世界各国开展合作的重要平台。

欧盟智库专家 佐格普洛斯：中国的“十三五”规划已取得了成功。在疫情蔓延的过去几个月，“一带一路”倡议是促进经济恢复增长的重要推动力。由于疫情蔓延一些项目的进度被推迟，但是有些项目在诸如数字平台和“云”工作等方面获得了拓展空间，我认为“一带一路”倡议仍将继续成为全球经济增长的引擎。

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