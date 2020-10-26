巴西学者：中国发展成就令人瞩目 经验值得借鉴

巴西圣保罗州立大学国际政治经济学教授、中国问题专家马库斯近日接受了总台记者的专访。他表示，“十三五”期间，中国在多个领域的发展让包括巴西在内的发展中国家十分羡慕；中国政府不论是在消除贫困、经济建设，还是面对重大灾难时，所表现出来的强大的组织动员能力，尤其值得其他国家学习、借鉴。

圣保罗州立大学国际政治经济学教授 马库斯：（“十三五”期间）中国在培养技术和学术人才方面表现出色，中国在专利申请方面表现出色，中国在博士培养方面表现出色，中国在量子计算方面表现出色。中国的5G技术在全世界拥有无可争辩的领先地位，中国在人工智能领域也处于世界领先。很显然，对于像巴西这样的发展中国家来说，我们在看待中国经验的时候是非常羡慕的，我们也可以学着取得更多进步，就像中国人所做的那样。

作为专门从事巴西、拉美与中国关系研究和教学工作的学者，马库斯说他试图通过对中国事务的长期关注和研究，寻找中国发展的秘诀。他表示，中国强大的组织动员能力尤其令他印象深刻。

圣保罗州立大学国际政治经济学教授 马库斯：观察中国人是如何组织动员的，非常有价值。这种能力不仅仅是反映在经济指标上，也反映在消除贫困方面，反映在经济蓬勃发展方面，反映在其他一些奠定中国今日地位的接近发达国家发展水平的社会指标上面。

马库斯强调，中国政府和人民所体现出的这种强大的组织动员能力，应归功于中国社会制度的优越性。在面对巨大困难时，这种组织动员能力尤其能表现出其韧性和高效性。比如此次新冠肺炎疫情，中国已率先控制住疫情并实现复工复产，就充分体现了这一点。

圣保罗州立大学国际政治经济学教授 马库斯：如果我们来观察一些自然灾害，比如地震、洪涝干旱，在面对这些困难时，中国的社会制度就表现出十足的韧性，这次中国抗击新冠肺炎疫情的方法，也吸引了全球的目光。

（总台记者 肖贺佳）

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