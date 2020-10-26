多国人士：卓越经济政策助力中国腾飞

“十三五”期间中国经济的快速发展以及疫情后经济的快速复苏令世界瞩目。多国专家学者在接受采访时都表示，中国在创新驱动发展、构建数字化生态系统、推进生态文明建设等方面交上了一份出色的时代答卷。

俄罗斯科学院远东研究所经济学家奥斯特洛夫斯基表示，中国经济在“十三五”期间实现了质的飞跃，中国成功的发展模式值得很多国家学习。

俄罗斯科学院远东研究所经济学家 奥斯特洛夫斯基：中国经济各领域都在同步发展，发展速度也相当快，从移动通信领域到智能机器人技术都可以看出来，中国未来将成为科技强国。

欧亨尼奥·布雷戈拉特从1986年至2013年间曾三次担任西班牙驻华大使，不仅亲眼见证，还一直关注着中国经济的发展成就。

前西班牙驻华大使 欧亨尼奥·布雷戈拉特：我认为（中国的）国家治理是积极的，因为经济模式在不断改善，中国建立了广泛的数字化生态系统。5G 抖音（TikTok）首先出现在中国，这些都是最新的例子，绝不是偶然。这些都是基于中国多年以来在人们生活中已经构建起来的数字化生态系统。另一个中国让我感到惊讶的事情是，电动汽车数量的增多，还有新型能源的大量增长。

英国经济学家古德埃科非常肯定五年来中国推进生态文明建设、解决生态环境问题的成果。他认为，中国不但以实际行动实现自身诺言，还为世界生态经济发展打下了重要基础。

英国经济学家 古德埃科：习主席提出过有关全球生态文明建设的观点，在中国（用生态文明理念指导发展）这些行动已经开始实践并且令人赞叹，现在相当一部分出口到世界各地的，环保科技（产品）是由中国打造的。

(责编：艾雯、刘洁妍)