新华社北京10月23日电 （国际观察）普京瓦尔代年会讲话释放三大信号

新华社记者王晨笛

俄罗斯总统普京22日晚以视频形式出席了俄知名智库瓦尔代国际辩论俱乐部年会活动，就全球问题、俄美关系、纳卡冲突等阐述了俄方态度，呼吁展开合作共同化解危机。

分析人士认为，在当前全球面临多种危机的形势下，普京讲话释放重要信号，即俄罗斯寻求合作化解危机，但不会一味妥协任由他国摆布，希望一些西方国家认清形势回到致力于国际合作的正轨上。

寻求合作不对抗

瓦尔代国际辩论俱乐部年会是俄罗斯与国际社会重要的年度政治交流活动，普京通常会在年会最后一天发表讲话，讲话往往会被各界视为预测未来一段时期俄内政外交方向的重要依据。今年年会于20日至22日在俄举行，主题是“疫情的教训与新的议程：如何将全球危机转化为和平机遇”。

在发言和互动中，普京就一系列当前国内外热点问题进行阐述，着重表达了俄寻求合作而非对抗的建设性态度。

关于俄美《新削减战略武器条约》续约谈判，普京表示，“俄罗斯准备好从零开始，从问题的最核心部分开始”，俄愿以任何形式进行谈判。此外，他还表示愿与美方在纳卡冲突和网络安全等问题上展开合作。

莫斯科国际关系学院院长托尔库诺夫认为，普京在谈到热点问题时详细阐述了俄方观点，没有回避细节，尽管与相关方面存在矛盾，俄还是致力于通过和平谈判解决问题，合作是贯穿他讲话的一条红线。

不容他国干涉内政

近来，俄周边一些国家政局动荡，俄罗斯也因反对派领导人中毒一事与西方国家关系再度恶化。俄官方声明和媒体舆论均指出，在反对派的活动中不难发现外国势力干涉的痕迹。

在此次讲话中，普京说，任何民主都不是依靠“进口”实现的，也不是任何外国“好心人”进行“民主输出”的产物。所谓的“进口民主”只是一个空虚的外壳，不会关心人民真正需要什么。“只有本国公民才有权决定其共同利益是什么。”

普京认为，这些外国势力追求的目标是动摇俄罗斯政局，左右俄罗斯内政外交政策。

分析人士指出，普京的讲话向一些热衷于“民主输出”的国家传递了明确信号，即俄绝不允许外国干涉本国内政，“进口民主”不会在俄找到生存土壤。

呼吁关注全球问题

在3个小时的发言和互动中，普京对新冠疫情和气候变化等全球问题多有提及。分析人士认为，新冠疫情的肆虐已经证实全球问题才是人类面临的重大挑战，然而一些西方国家仍然热衷于渲染别国威胁，进行地缘政治博弈，对全球问题视而不见，普京此举旨在呼吁关注全球问题。

普京表示，俄罗斯会客观评价自身能力和潜力，在增强国力的同时，关注国际重大事件和其他国家动向。“我想告诉那些仍然在等待俄罗斯衰败的人，我只担心自己在您的葬礼上会不会‘感冒’（感染新冠病毒）。”

关于气候变化问题，普京说，全球变暖无论对俄罗斯还是对世界来说都是一个严峻的挑战，没有人希望地球的气候逐渐接近地表被烧焦、没有生命的金星。

(责编：艾雯、刘洁妍)