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外交部：平均每个美国人有100多个口罩来自中国

2020年10月26日13:59  来源：央视新闻客户端
 

在10月23日的外交部例行记者会上，有记者提问，近日，美国纽约州州长科莫出版新书《美国危机》，回顾今年3月以来纽约州艰难抗疫历程，批评美将自身抗疫失误“甩锅”中国和世卫组织，表示新冠病毒不是“中国病毒”，谴责针对亚裔的歧视和暴力行径，积极评价中国抗疫成就，感谢中方在危难之时向美捐赠大量防疫物资。请问中方对此有何评论？

“科莫州长说得很好啊。”赵立坚首先赞赏了科莫州长，并表示，新冠肺炎疫情发生后，中方采取最全面、最严格、最彻底的防控措施，维护人民群众生命安全和身体健康，并本着公开、透明、负责任态度，及时向包括美国在内的国际社会通报信息、开展政策沟通和抗疫合作，得到世卫组织和许多国家充分肯定和高度评价。

赵立坚介绍道，中国疫情暴发之初，美国社会各界给予了中方宝贵支持与援助。随着疫情在美扩散蔓延，中国很多省市、企业和团体也向美方捐赠防疫物资。中方还积极协助美方在华采购防疫物资。据中国海关统计，从3月1日至10月18日，中国对美累计出口口罩377亿只，也就是说，平均每个美国人有100多个口罩，另外还有外科手套7.4亿双，防护服5.6亿套，护目镜4154万副，呼吸机11701台。美国各界人士积极评价中方给予的抗疫支持，包括纽约州州长科莫先生在内的几十位州市长、议员以多种形式感谢中国提供抗疫物资，支持中美友好合作。这是中美两国人民守望相助、共同抗疫的真实写照。

赵立坚强调，病毒是人类共同的敌人。对别国进行污名化、甩锅推责赶不走病毒，救不了病人。中美应团结抗疫，共同维护两国人民和世界人民的生命健康。中方真诚希望美国早日控制住疫情，我们愿继续为美国人民的抗疫斗争提供力所能及的帮助与支持。（总台央视记者 申杨 杨毅 孔禄渊）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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