快撑不下去了！纽约百年书店向读者“求救”

美国纽约的文化地标“思存书店”(Strand bookstore)因新冠疫情冲击生意惨淡。书店老板24日发文呼吁读者买书，坦承这家百年书店“快撑不下去了”。

书店老板南希·巴斯-怀登是第三代传人，她的爷爷1927年在纽约曼哈顿下城百老汇大道和第12街交汇处创办这家书店。思存书店号称“全世界最大的旧书店”，以卖二手书起家，因价格便宜、书目齐全吸引大批书迷和游客。

巴斯-怀登24日在一份声明中说：“过去93年，我们挺过了大萧条、两次世界大战、仓储式大书店、电子书和网络书店的影响，我们是这条‘书店一条街’上唯一幸存至今的实体书店。但在新冠疫情下，书店人流量大减，店内活动停办，游客寥寥无几，我们无法生存。”

巴斯-怀登介绍，今年的营业收入比去年少了近70%。尽管书店裁掉大部分员工，靠“吃老本”和申请政府贷款苦苦支撑了几个月，“但现在已经到了临界点，书店的生意难以为继”。

疫情暴发初期，纽约市是美国疫情“重灾区”。尽管后来纽约市疫情有所缓解，一些经营场所恢复营业，但生意比以前差不少，与思存书店有类似遭遇的商家比比皆是。

巴斯-怀登说，不希望书店断送在她手上，“我有孩子，他们还年幼，我希望他们将来有兴趣经营书店，成为第四代传人”。（王宏彬）【新华社微特稿】

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