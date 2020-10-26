亚美尼亚和阿塞拜疆将在纳卡地区实施新一轮人道主义停火

新华社华盛顿10月25日电（记者刘品然 孙丁）美国与亚美尼亚、阿塞拜疆25日发表联合声明说，亚美尼亚和阿塞拜疆在纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区新一轮停火将于当地时间26日上午8时起生效。

美国国务院当天发布的三国联合声明说，美国副国务卿比根24日与到访的亚美尼亚外长姆纳察卡尼扬、阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫举行会谈，亚、阿外长重申两国承诺执行和遵守本月早些时候达成的停火协议，新一轮人道主义停火将于当地时间26日上午8时起生效。

据报道，欧洲安全与合作组织明斯克小组共同主席国代表29日将与亚、阿两国外长在瑞士日内瓦举行会晤，讨论和平解决纳卡问题的各项措施。

亚美尼亚和阿塞拜疆9月27日因纳卡问题爆发新一轮冲突。10月10日，俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚三国外长在莫斯科发表声明说，亚阿两国达成在纳卡地区停火协议，同意自当地时间10日12时起在纳卡地区停火。10月17日，亚阿两国宣布达成在纳卡地区实施人道主义停火协议，同意自当地时间18日零时起实施人道主义停火。这两个停火协议生效后，双方均指责对方违反协议发动攻击。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。

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