人类命运共同体海外研究中心揭牌仪式在京举行

人民网北京10月26日电（张信凤、高歌、张文捷）23日下午，由中国传媒大学人类命运共同体研究院联合德国、韩国、巴基斯坦、马来西亚、埃塞俄比亚和坦桑尼亚的七所智库、大学、研究机构、媒体共同举办的“人类命运共同体海外研究中心揭牌仪式暨人类命运共同体国际学术联盟成立大会”在中国传媒大学顺利举行。

参会嘉宾合影 图片由中国传媒大学提供

国外前政要，相关部委领导，中国传媒大学校领导，黑山共和国、坦桑尼亚、巴基斯坦、南苏丹等国驻华大使及参赞，潘基文基金会中方事务代表，以及海内外重要智库和大学研究机构的主要负责人、知名专家学者共一百余人参加了揭牌仪式和成立大会，共同呼吁全球学界合力推动“人类命运共同体”理念的全球传播，为不断变化的世界局势提供一针“稳定剂”。

中国传媒大学校长中廖祥忠首先简要地介绍了中国传媒大学人类命运共同体研究院的成立初衷。他指出，在漫漫历史长河中，人类的命运从来没有像今天这样休戚相关。中国国家主席习近平提出的推动构建人类命运共同体的倡议，反映了人类的美好愿望和共同价值，是世界团结合作愿望的集中体现，是世界应对风险挑战的必然选择，需要世界各国并肩携手，共同参与。“全球化进程乃大势所趋，虽遭遇逆风，但不会终止，且会迈向更新的全球命运共同体的新时代。”

中国传媒大学校长中廖祥忠致辞 图片由中国传媒大学提供

中国国际问题研究院副院长刘卿在致辞中从“人类命运共同体”理念的提出到发展谈起，认为经济下行、恐怖主义、气候变化、流行疾病等全球威胁仍然存在，人类生活在一个共同体中，面临许多共同的挑战。人类命运共同体研究院应积极开展全球治理研究工作。

坦桑尼亚驻华大使姆贝尔瓦·凯鲁基在致辞中提到，今年是中非合作论坛成立20周年，去年是中国和坦桑尼亚建交55周年，这是对两国来说重要的里程碑。“我们希望将两国老一辈结下的友谊薪火相传交到新一代年轻人的手中。”他称，中国期待与他国合作，中国的崛起具有世界性的意义，能为其他国家带来帮助。

坦桑尼亚驻华大使姆贝尔瓦·凯鲁基致辞 图片由中国传媒大学提供

巴基斯坦伊斯兰共和国驻华公使艾哈迈德·法鲁克在致辞中指出，人类正变得更加互联、相互依赖，因此人类命运共同体是不可回避的话题。单边主义、强权主义、帝国主义是没有好处的，必须互相尊重、互利共赢，才能建立人类命运共同体。中巴两国关系为世界提供了一个很好的范例。

本次会议举行了中国传媒大学首批七个人类命运共同体海外研究中心的揭牌仪式。这七个人类命运共同体海外研究中心是：人类命运共同体非洲研究中心、人类命运共同体东非研究中心、人类命运共同体东盟研究中心、人类命运共同体首尔研究中心、一带一路与人类命运共同体研究中心、人类命运共同体欧洲研究中心、人类命运共同体巴基斯坦研究中心。

首批七个人类命运共同体海外研究中心的揭牌仪式 图片由中国传媒大学提供

中国传媒大学人类命运共同体研究院院长李怀亮回顾了研究院成立以来所举办的系列学术活动，并感谢各位嘉宾和国内外学者、智库的长期支持。他称，人类命运共同体海外研究中心把我们联系在一起，希望大家的合作伙伴关系越来越深入，越来越愉快，也希望大家携起手、积极地倡导人类命运共同体理念，在伙伴关系、安全格局、经济发展、文明交流、生态建设等方面，同世界各国人民一道，为人类社会走出危机，迈向可持续发展和共同繁荣，点亮思想的明灯。

人类命运共同体研究院副院长张艳秋宣读了《人类命运共同体国际学术研究联盟宣言》。《宣言》中指出，和平是发展的前提，联盟反对一切形式的极端主义和恐怖主义，呼吁可持续发展，积极倡导人类命运共同体理念。倡议人包括中国传媒大学人类命运共同体研究院、英国伦敦国王学院刘氏中国研究院、文明对话研究院、新亚洲战略研究中心、仁川大学和圣奥古斯汀大学等九家机构。研究院副院长文春英在会上发布了由研究院撰写的《人类命运共同体理念全球传播报告》。

随后，在人类命运共同体研究院副院长姬德强教授的主持下，7个海外研究中心共建方的领导和国内外知名专家学者分别作了简短的学术发言。

本次大会采用线上+线下的形式，主会场设在中国传媒大学明德报告厅，通过央视频、爱奇艺、新浪微博、白杨网、抖音、B站、百度百家号等多个网络平台进行线上全程直播，线上同时在线人数累计超过10万。

(责编：张信凤、刘洁妍)