2020中国中东学会年会暨“全球性问题与中东”学术研讨会在京举行

图为中国政府中东问题特使翟隽作主旨报告（中国社会科学杂志社张哲 摄）

人民网讯 由中国中东学会和中国社会科学院西亚非洲研究所主办的“2020中国中东学会年会暨‘全球性问题与中东’学术研讨会”24日在北京举行。来自全国各地的近百位专家学者出席了研讨会。

中国政府中东问题特使翟隽以《中东形势和中国中东外交》为题作主旨报告。翟隽大使从三个方面分析了2020年中东形势和中国的中东外交：一是，百年未有之大疫情与世界百年未有之大变局叠加，给中东国家造成严重冲击；二是，美国与伊朗的矛盾及地区教派矛盾构成了该地区的两个矛盾主线；三是，中东局势的复杂化和不确定性对中国的中东外交局带来挑战。

大会主题发言环节由周烈、徐新、张宏、王林聪、丁隆、孙德刚六位专家发言。发言题目分别是《中东地区格局中阿拉伯世界的弱化》《美国力量的隐退与地区强国的扩张》《中东极端主义意识形态政治功能的影响与应对》《全球性问题对中东政治发展的影响》《低油价时代中东经济秩序的变动》《中东国家和平利用核能的现状与中国的核能外交》。

研讨会分论坛环节共分四个小组，主题分别是“世界格局变化与中东局势”“中东和平与中国和中东国家关系”“中东国家建构与治理问题”“中东地区‘反恐’和‘去极端化’问题”。共有50余位专家先后发言。（王建）

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