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世卫：一天46.5万例 全球日增新冠确诊病例数再创新高

2020年10月26日10:02  来源：新华网
 

10月24日，在比利时布鲁塞尔，一名女子佩戴口罩出行。新华社记者 张铖 摄

新华社北京10月25日电 世界卫生组织最新发布的新冠疫情数据显示，截至欧洲中部时间24日15时02分（北京时间21时02分），全球新冠确诊病例数较前一日增加465322例，再创疫情暴发以来单日最大增幅。全球单日新增确诊病例数连续3天创新高。

世卫组织数据显示，此前全球单日新增最高纪录是23日的449717例和22日的437247例。截至欧洲中部时间24日15时02分，全球累计确诊42055863例，累计死亡1141567例。

10月24日，在比利时布鲁塞尔，一名男子佩戴口罩乘坐公交车。新华社记者 张铖 摄

欧洲疫情近期迅猛反弹是全球日增确诊病例数屡创新高的重要原因。世卫组织数据显示，欧洲地区24日报告新增确诊病例221898例，在世卫组织对全球划分的6个地区中数量最多；其次是美洲地区，当天报告新增143313例。

世卫组织数据还显示，美国、印度、巴西是全球累计确诊病例数最多的国家，均超过500万例；累计确诊病例超过100万例的国家包括俄罗斯、阿根廷、西班牙和法国。

近期，全球多地新冠疫情出现反弹。世卫组织在最新一期疫情报告中提醒，先前成功控制疫情传播并不能一劳永逸，因此需要继续保持警惕。

10月24日，在比利时布鲁塞尔，一名女子佩戴口罩出行。新华社记者 张铖 摄

10月24日，在比利时布鲁塞尔，人们佩戴口罩等候公交车。新华社记者 张铖 摄

10月24日晚，在法国南部城市尼斯，警察在宵禁后的街道上巡逻。防疫宵禁已覆盖法国101个省中的54个，涉及约4600万人。新华社发（塞尔日·阿乌齐摄）

这是10月24日晚在法国南部城市尼斯拍摄的宵禁后的城市街道。防疫宵禁已覆盖法国101个省中的54个，涉及约4600万人。新华社发（塞尔日·阿乌齐摄）

10月24日，在意大利米兰，人们戴着口罩乘坐地铁。新华社发（阿尔贝托·林格利亚摄）

10月24日临近宵禁时，警察在意大利米兰的埃马努埃莱二世拱廊巡逻。新华社发（阿尔贝托·林格利亚摄）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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