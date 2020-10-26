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和平发展、合作共赢才是人间正道

——论学习贯彻习近平总书记在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上重要讲话

本报评论员

2020年10月26日08:52  来源：人民网－人民日报
 

　　“世界是各国人民的世界，世界面临的困难和挑战需要各国人民同舟共济、携手应对，和平发展、合作共赢才是人间正道。”在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上，习近平总书记深刻指出这一战再次证明正义必定战胜强权、和平发展是不可阻挡的历史潮流，强调必须维护世界和平和正义、推动构建人类命运共同体，郑重宣示了中国坚持走和平发展道路的决心与信心。

　　人类社会发展史，就是一部不断战胜各种挑战和困难的历史。今天，人类已经进入互联互通的新时代，各国利益休戚相关、命运紧密相连。当前，新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局相互影响，但和平与发展的时代主题没有变，各国人民和平发展合作共赢的期待更加强烈。面对各种全球性威胁和挑战，国际社会比以往任何时候都更需要团结合作，更需要维护多边主义，更需要坚持国际公正和道义。各国要树立你中有我、我中有你的命运共同体意识，跳出小圈子和零和博弈思维，树立大家庭和合作共赢理念，摒弃意识形态争论，跨越文明冲突陷阱，相互尊重各国自主选择的发展道路和模式，让世界多样性成为人类社会进步的不竭动力、人类文明多姿多彩的天然形态。

　　习近平总书记强调：“当今世界，任何单边主义、保护主义、极端利己主义，都是根本行不通的！任何讹诈、封锁、极限施压的方式，都是根本行不通的！任何我行我素、唯我独尊的行径，任何搞霸权、霸道、霸凌的行径，都是根本行不通的！不仅根本行不通，最终必然是死路一条！”抗美援朝战争伟大胜利，用铁一般的事实告诉世人，任何一个国家、任何一支军队，不论多么强大，如果站在世界发展潮流的对立面，恃强凌弱、倒行逆施、侵略扩张，必然会碰得头破血流。历史和现实充分表明，大小国家相互尊重、一律平等是时代进步的要求，任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的权力，更不能在世界上我行我素，搞霸权、霸凌、霸道。靠冷战思维，以意识形态划线，搞零和游戏，既解决不了本国问题，更应对不了人类面临的共同挑战。以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以共赢代替零和，把本国利益同各国共同利益结合起来，努力扩大各国共同利益汇合点，才能建设和谐合作的国际大家庭。

　　中华民族是爱好和平的民族，中国人民是爱好和平的人民。近代以后，中国人民饱受列强侵略之害、饱经战火蹂躏之苦，但中国人民不是从中学到弱肉强食的强盗逻辑，而是更加坚定了维护和平的决心。新中国成立70多年来，我们从未主动挑起过一场战争，从未侵占过别国的一寸土地。无论发展到哪一步，中国都永远不称霸、永远不搞扩张，永远不会把自身曾经经历过的悲惨遭遇强加给其他民族。中国人民不惹事也不怕事，在任何困难和风险面前，腿肚子不会抖，腰杆子不会弯，决不会坐视国家主权、安全、发展利益受损，决不会允许任何人任何势力侵犯和分裂祖国的神圣领土。作为负责任大国，中国坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚持共商共建共享的全球治理观，坚定不移走和平发展、开放发展、合作发展、共同发展道路，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

　　“众力并，则万钧不足举也”，全球性威胁和挑战需要强有力的全球性应对。只要国际社会秉持人类命运共同体理念，坚守和平发展、合作共赢的人间正道，始终站在历史正确的一边，携手应对各种全球性问题，世界各国人民就一定能够建设持久和平、共同繁荣的和谐世界，让我们的地球家园更加美好。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月26日 01 版）
(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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