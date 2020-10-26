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“和合之音·美美与共”——纪念联合国成立75周年友好音乐会在名古屋举办

2020年10月26日08:50  来源：人民网-国际频道
 
“和合之音·美美与共”——纪念联合国成立75周年友好音乐会现场。
“和合之音·美美与共”——纪念联合国成立75周年友好音乐会现场。

人民网东京10月24日电（记者刘军国）10月24日，“和合之音·美美与共”——纪念联合国成立75周年友好音乐会在名古屋举办。

中国驻名古屋总领事刘晓军表示，自人类社会诞生以来，我们克服了各种各样的困难一路走到现在。在联合国成立75周年这一值得纪念的年份，人类是命运共同体这一点再次得到了印证。要解决全球性课题，需要全世界比以往任何时候更加团结一心携手应对。希望此次音乐会，不仅能给大家带来勇气和力量，也能加深中日两国民众的相互理解和信赖，让中日两国的友好关系持续发展。

爱知县知事大村秀章说，新冠疫情的蔓延给全世界的文化艺术活动带来了很大影响。但正因为处在这样的困难时期，文化艺术赋予人们和平、勇气和对明天的希望，对丰富和充实的生活极为重要。希望本次音乐会能够成为一座国际交流的桥梁。

据了解，举办音乐会的消息一经发布，就得到了名古屋当地民众和华人华侨的积极响应。但出于疫情防控考虑，音乐会改为以线上传播方式，会场只保留最低限度的人员。

本次音乐会由南京市对外文化交流协会和人民中国杂志社共同主办，全场围绕“和”与“美”的理念，用优美的音乐展现了中日文化间的文明互鉴、和谐共生，传递了“和平合作、美美与共”的和合文化价值理念，咏颂了共创和平美好生活的感悟与祝愿。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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