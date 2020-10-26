韩国接种流感疫苗后死亡病例增至48例

韩国疾病管理厅24日通报，全国免费接种流感疫苗后死亡的病例较前一天增加12例，达到48例。

这一机构重申，通报仅列举接种后死亡人数，目前没有发现接种疫苗与病例死亡之间有直接联系；今后将继续推动全国免费流感疫苗接种，以避免出现新冠和流感疫情“双流行”。

疾病管理厅厅长郑银敬在记者会上说，由于新冠疫情暴发，今年接种流感疫苗的工作“至关重要”，韩国目前“不考虑暂停全国免费接种计划”。

她呼吁民众在接种前做好准备工作，包括多喝水、及时告诉医护人员自身健康状况；接种后应留观15至30分钟，没有严重不良反应再离开接种地点。

韩国人口约5200万，政府计划为1900万人免费接种流感疫苗，包括青少年和老人。首例接种后死亡病例出现于10月16日，死者是一名17岁少年。尸检结果显示，他的死因与接种疫苗无关。

大约80%的接种后死亡人员为70岁以上老人。卫生部门已经对大约20名死者作尸检，查明13人的死亡与疫苗无关，而是由心脑血管疾病和其他疾病造成。郑银敬说，卫生部门将与专家一同继续调查导致疫苗接种后死亡的确切原因。

不过，一些政界人士及医学专家呼吁，在查明所有死亡病例的确切死因前，应暂停全国免费流感疫苗接种。

疾病管理厅通报，截至23日，今年累计1154人免费接种疫苗后出现不良反应。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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