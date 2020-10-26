祖国一切安好，海外同胞便有晴天（领事服务）

4月11日，中国驻日本大阪总领馆向在日留学生发放“健康包”。

新华社发

3月18日，中国驻美国大使崔天凯与在美留学生代表连线谈心。

2月5日，滞留新加坡的中国公民等待乘包机回国。

新冠肺炎疫情骤然袭来，改变了国内亿万民众的日常生活，更深刻影响着那些走出国门的中国人。

这是一个不容忽视的群体。

他们数量庞大。2019年，中国内地居民出境达1.7亿人次。据不完全统计，截至年底，海外中资企业已达5万多家，留学人员约140万，劳务人员约66万，华侨600多万，还有大量企业商贸人员、游客及临时出国人员等。

他们遍及全球。阳光照耀的地方，就有中国人的身影。

国内疫情暴发之初，海外同胞四处奔走，以各种方式支援祖国人民抗疫。当疫情在全球蔓延开来，他们也同样感受到病毒肆虐的严重威胁。

远离祖国，他们未能经历国内的举国抗疫。置身海外，甚至在有的地方，是否可以在公共场合戴口罩，都成了一个艰难的选项。他们只能适应各国不同的医疗防控体系和社会文化习惯，小心防范日益严峻的疫情。

中国公民，他们的共同身份，让他们虽然身处海外，却总有一份可以依靠的力量。因为无论走得多远，祖国始终牵挂着他们！

疫情汹汹，加强对海外同胞的关心关爱，帮助他们渡过难关，不仅成为中国政府和驻外外交机构的守土之责，也成为国内全社会日趋强烈的共识。

外交部坚决贯彻落实习近平总书记有关重要指示精神和党中央决策部署，要求中国驻外使领馆紧急行动起来，践行以人民为中心理念，全面落实党和国家对海外公民的关心关爱，全面动员，持续发力，全力维护海外同胞的安全和健康。

号令如山，使命在肩！

作为维护海外中国公民安全及权益的主管部门，外交部领事保护中心立即行动起来，积极协调国内各部门、各地方以及全球驻外使领馆，以必胜的信心和坚定的行动，打响了维护海外中国公民身体健康和生命安全的海外战疫。

祖国是海外同胞的坚强后盾

为了切实维护海外同胞权益，领事保护中心在外交部党委的统一部署下，密集开展前后方的沟通协调，指导中国驻外使领馆从外交层面全力做驻在国政府工作，敦促驻在国政府采取切实有效措施，保障中国公民健康安全和正当权益，同时进一步与驻在国卫生、教育、警务、移民等部门加强联系，促外方重视中方人员在诊断救治、安全保障和签证延期等方面重要关切，帮助解决各类实际困难。

同时，领事保护中心还具体指导各馆重视处理好每一起涉及中国公民领事保护案件，以鲜明的态度向世人表明，坚决反对一切针对中方人员任何形式的歧视言行！

为了及时了解同胞诉求，领事保护中心和驻外使领馆深入海外中国公民群体，通过增设领事保护求助电话、开通微信群组等方式，广泛了解民声民意，回应民众关切。

2020年4月以来，外交部“12308”领事保护热线电话24小时运转，日均人工接听各类求助电话3000多通，是去年同期3倍多。中国驻美国等使领馆则增开热线20多部，架起了一座座祖国与海外游子的爱心桥梁。

为了全力支持海外同胞就地抗疫，领事保护中心积极协调，会同各主管部门和各级地方政府多方联动，广泛调动一切资源，通过地方侨务、友好城市以及对外经贸合作等各种渠道，为海外同胞输送资源和力量。

一些侨务大省陆续派出疾控、侨务工作组赴疫情严重国家，看望慰问当地同胞，传递祖国的关怀。大批企业、社会组织积极向海外同胞捐赠口罩等防疫物资，携手共渡难关。一些地方政府广泛联系海外同胞的国内亲属，了解需求，积极相助。

为了传递祖国的关爱和温暖，领事保护中心指导各驻外使领馆与广大海外同胞开展线上交流。中国的驻外大使、总领事们频繁与当地中国留学生、侨胞和中资企业人员进行视频连线，谈心交流，解答大家关心的问题，消除恐慌心理，引导大家正确防疫。

领事保护中心还积极联络，通过驻外使领馆向海外同胞推介国内在线医疗和健康咨询平台，提供远程问诊和心理疏导服务，同时协调组织国内专家、中国援外医疗队等，面向同胞开展专题视频直播和“云辅导”，介绍防护知识，提供专业咨询。钟南山、张伯礼、李兰娟、张文宏等抗疫英雄和知名专家都成为座上宾，为海外同胞送去温暖和关怀。

这一系列举措，有效舒缓了海外同胞的焦虑情绪，稳住了人心，鼓舞了士气，同时也让中国特色社会主义制度和国家治理体系的显著优势，以及血浓于水、守望相助的文化传统，在这场海外战疫中得到了充分展现。

努力维护海外同胞的生命安全

疫情就是命令，生命高于一切。领事保护中心和全球驻外使领馆始终密切关注海外同胞受疫情影响情况，加强与各国卫生部门的紧密合作和内外协调，努力调动一切资源，力争在国外的特殊环境下，最大程度地实现对确诊及有疑似症状的中国公民“应收尽收”和“应治尽治”。

中国驻非洲使领馆全面协调我在非洲23家援建医院，以及40多家当地医院，作为救治中国公民的“定点医院”，向身在非洲40多个国家的同胞提供远程医疗咨询，利用我向非洲15国派遣184人次抗疫医疗专家组，为援外医疗队、中资企业、侨胞开展防疫知识培训，为确诊同胞积极提供救治。

在阿联酋、沙特等国的部分中资企业曾出现员工聚集性疫情。领事保护中心深入贯彻党中央和外交部党委有关部署，会同有关主管部门和地方政府紧急协调，迅速派出国内医疗队或组织专家远程会诊，在中国驻当地使领馆统一指导下，紧急开展救治和隔离防控工作，全力遏制疫情蔓延。经过持续奋战，最终实现所有病例全部治愈，无一病亡，在当地创造了“中国奇迹”。

与此同时，受疫情期间各国封国、断航等措施影响，往日常见的各类重病患者跨境转运也愈发艰难。当同胞的生命危在旦夕，领事保护中心、国内主管部门和驻外使领馆一起，与时间赛跑，与死神相搏，打开一条条生命通道。

在尼日利亚，一名中资企业员工感染新冠肺炎后转为重症，当地医院抢救多日不见好转。企业紧急联系医疗包机，尽快将病人转运回国争取最后一搏。领事保护中心紧急协调中尼两国主管部门和有关地方政府，在最短时间内办妥包机起降许可，终于促成该员工及时转运回国，并救治成功。

南苏丹一名中资企业员工胃部大出血，情况危急，在领事保护中心统筹协调下，中国驻南苏丹、肯尼亚、埃塞俄比亚三国大使馆、援南苏丹医疗队和有关中资企业通力合作，接力奋战，在短短几天之内完成所有手续，成功安排该员工辗转三国回国抢救。

在日本名古屋的一位中国女孩为维持生命，急需回国做心脏移植手术。由于当地机场因疫情防控已被关闭，领事保护中心、驻日使领馆、国内主管部门和地方政府通力协作，安排国内医疗专家搭乘日方特批航线的包机，将女孩顺利接回国内开展后续治疗。

留学生都是祖国的孩子

疫情之下，广大留学生们特别是其中的未成年人，无疑是海外同胞中的弱势群体，需要祖国政府重点关怀，大力帮扶。

在外交部党委统一部署下，领事保护中心会同国内主管部门，就留学生问题进行了多次专题研究和专项部署，指导重点驻外使领馆积极履行职责，像照顾自己的孩子一样，照料留学生的健康安全和合法权益。

前后方外交人员通过各种渠道，千方百计筹措口罩、消毒液、消毒湿巾等防疫物资，向广大留学生提供了上百万份、上千吨“健康包”。一线外交官们冒着风险穿梭于机场和校园，清关分拣，高效组织，多渠道向留学生们发放。有的克服“封城”困难，驱车数百公里送到地处偏远学子手中，解其燃眉之急。

祖国的关怀温暖着每一位海外学子，不少留学生拿到“健康包”后纷纷晒图，分享中国留学生的自豪。

中国驻美、英等国大使、总领事多次致信我留学生集中的学校校长，要求校方照顾好中国留学生，切实解决住宿、学业等方面突出困难。获知一些大学出于疫情要求学生搬出宿舍的情况后，有关使领馆立即做工作，推动校方为确有困难的中国留学生提供住宿，帮助学生们解了燃眉之急。

在俄罗斯的近百名中国留学生因为医学隔离等原因，未能办理相关签证。使馆积极同俄方沟通，妥善解决了问题。

西班牙多名中国留学生确诊感染之后，驻西使领馆敦促当地医院和有关部门及时大力救治，安排我国赴意大利医疗专家组及国内医生通过网络提供远程咨询。有留学生家长向外交部领事保护中心送来锦旗，称赞使领馆是“留学生的坚强后盾”。

很多使领馆通过馆网站、微信公众号、华文媒体等专题宣介《海外留学人员新型冠状病毒防控指南》，大力开展面向留学生的预防性宣传。

很多使领馆专门设立“留学生国内家长咨询热线”，为担忧子女的家长们及时答疑释惑，分忧解难。

很多使领馆指导当地侨界和中资企业同留学生们建立结对帮扶机制，搭建起“老乡喊你了！”等中国公民互帮互助平台，协助照料日常生活遇到困难的留学生，提供物资采购帮助。

针对一些在疫情严重国家，确有困难、急需回国的留学生们特别是未成年学生，领事保护中心会同主管部门和有关使领馆，先后开通126架次临时航班，从美国、英国、加拿大、俄罗斯、西班牙等国逐步、有序地接回约2.9万留学生。

关爱海外学子的行动，一桩桩，一件件，充分展示了祖国政府的“护犊”情怀。驻美大使崔天凯在与留美学生代表视频连线时，说出了前后方外交人员的共同心声：“只要你们还在，大使馆就不会撤退，一定和大家共克时艰，一起迎接最后的胜利”。

一场史无前例的接返行动

随着全球疫情蔓延加剧，海外同胞面临的感染风险不断上升，日常处境更为艰难。侨胞华商经营惨淡，留学生们无学可上，企业员工轮换不及，短期出国人员长期滞留……对很多同胞而言，回国已经成为最现实、最安全也是最向往的选择，刚性需求与日俱增。

而与此同时，各国受疫情影响纷纷断航、封国，国际航线支离破碎，回国航班一票难求，“回国难”问题日益成为焦点话题。更为重要的是，随着国内疫情防控形势出现的积极变化，防范境外疫情输入风险、坚决维护好来之不易的防控成果成为当务之急。

一面是全球数量庞大、不同群体的海外同胞对回家的渴望，一面是境外持续蔓延的严峻疫情，国内面临的外防输入的巨大压力，种种复杂情况，注定了这将是新中国外交领事工作史上一场前所未有、极其特殊甚至艰难的海外护侨行动。

面对前所未有的艰巨挑战，领事保护中心认真贯彻党和政府“以人民为中心”的理念，从维护人民群众最根本利益出发，兼顾国内防控大局和海外同胞切实需求，努力在接返海外同胞和防范境外疫情输入之间寻求最佳平衡点。

根据国内统一部署，领事保护中心协调有关部门，针对不同国家情况、不同群体需求，根据轻重缓急，逐案细致研究，相继通过派出临时航班和包机、利用外方包机等各种办法，分期、分批从世界各地接回的确有困难、急需回国海外同胞。

自1月31日至10月20日，领事保护中心共协调安排345架次临时航班，从93个国家接回7.2万多名海外同胞，其中包括疫情初期接回的滞留国外的湖北居民1887人。领事保护中心还和有关使领馆多方联络，协调安排近千名海员通过商业航班回国，协助200多名同胞自有关陆路口岸回国。

每一次接返计划的制定，领事保护中心都需要与前后各方反复会商研判，多轮沟通协调。既要考虑海外同胞切实需求和正当权益，也要着眼维护国内防控大局。既不能“因噎废食”，简单地将大量有回国需求的同胞拒之门外，也不能“一接了之”，不顾疫情输入风险，一味大规模、无序接返。

每一次接返行动的实施，都需要前后各方协同作战、全力付出，都需要克服时间紧、组织难、不确定因素多等困难，周密部署推进。一线外交人员通过高强度的对外联络、热线值守和细致安排，将每一张珍贵的机票精准送到确有需要的同胞手中，同时不顾疫情感染风险，一次次奔赴机场，组织同胞集结登机。国内民航、出入境、海关、卫健等部门及各地方政府则分工协作，承担了艰巨繁重的航空运输、入境防疫、救治隔离和组织转运等工作，很多工作人员持续作战，“累到瘫痪”。前后方人员的共同心血付出，传递了祖国的关爱，让每位同胞深切感受到回家的温暖和踏实。

与此同时，海外同胞对国家的外防输入工作也给予了极大理解和配合。“不给祖国添麻烦”！这句轻松调侃却又真诚暖心的话语，在他们当中口口相传。身处海外时，他们或选择坚守，“留在当地就是最好的爱国”，或苦苦支撑，耐心等待回国机会。踏上归途时，他们自觉做好自身防护，认真完成健康码填写、核酸检测等各种必要程序，严格遵守各项防疫规定，和祖国人民一起，努力将病毒隔离在国门之外。

正是在所有参与者的共同努力之下，这场史无前例的接返行动始终得以平稳、有序进行，在为海外同胞架设起一条条回家之路的同时，将境外疫情输入风险降至最低。

如今，接返行动依然在进行。领事保护中心和全球驻外使领馆密切关注海外同胞日常状况和需求，时刻闻令而动。同时，领事保护中心在实践中不断强化临时航班工作机制，会同相关部门进一步细化和规范操作流程，加强远端防控，不断完善相关防控举措。

毕竟，保护人民群众的生命安全和身体健康是我们共同的责任。只有坚持人民至上、生命至上，筑牢防范境外输入性风险的防线，守稳这条安全底线，才能巩固我们来之不易的防控成果，维护国家总体安全和经济社会发展大局，也才能守住海内外全体中国人共同的美好家园。

祖国一切安好，海外同胞便有晴天！

当前，疫情仍在全球蔓延，“外防输入、内防反弹”的任务依然艰巨。“疫情防控是一场人民战争、总体战、阻击战”。每一位海外中国公民，都在以不同方式参与这场伟大的战斗。他们和国内亿万民众一起，共同成为“万众一心中的一撇一捺”！

“民之所向，我之所往”。越是危难和关键时刻，越要为人民群众挺身而出，逆行而上。面对任重道远的新时代中国特色大国外交工作，领事保护中心将以习近平外交思想为指引，大力弘扬伟大抗疫精神，坚持人民至上、生命至上的宗旨理念，践行外交为民的铮铮誓言，事不避难、义不逃责，为维护海外中国公民生命安全和正当权益做出应有贡献。

（本版图片除署名外，均由外交部领事保护中心提供）

(责编：艾雯、刘洁妍)