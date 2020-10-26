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外汇市场供求延续基本平衡态势

本报记者  邱海峰

2020年10月26日08:08  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　10月23日，国新办举行前三季度外汇收支数据新闻发布会。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上介绍，前三季度中国跨境资金流动保持平稳运行，外汇市场供求延续基本平衡态势。

　　王春英指出，今年以来，新冠肺炎疫情严重影响全球经济金融稳定，中国外汇收支面临的外部环境复杂、严峻。但在国内基本面的支撑下，中国国际收支运行的平衡性、人民币汇率的稳健性、外汇市场交易的理性程度、跨境双向投资活跃度均好于预期。从下半年来看，外汇市场稳定发展的态势更加稳固，主要指标运行情况呈现了稳中向好态势。

　　国际收支保持基本平衡，外汇储备总体稳定。上半年，我国经常账户保持了765亿美元的顺差，占GDP的比为1.2%，继续保持在合理平衡区间。9月底，中国外汇储备稳定在3.1万亿美元之上。

　　人民币汇率弹性增强，在全球主要货币中表现稳健。今年以来，人民币汇率有升有贬，形成双向波动格局，保持了比较高的弹性。境内期权市场一年期的隐含波动率为5%，最高价和最低价的波动幅度为7.5%，全球来看属于合理适度范围。其他主要货币，欧元、日元、英镑都在7%—9%的波动水平，人民币的波动率在过去长期都低于2%，现在是5%，反映出弹性增强。

　　市场行为更加理性，外汇供求持续呈现基本平衡。从能够反映汇率预期的外汇市场远期期权相关指标看，汇率预期保持总体稳定，没有形成非常明显的单边预期。这既有利于人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，也有助于外汇市场供求自主平衡。

　　跨境双向投资依然活跃，跨境资金流动平稳有序。从外资流入国内看，商务部公布今年1-9月外国来华直接投资规模1033亿美元，增长2.5%，三季度增长18%；外汇局统计，今年1-9月，境外投资者增持境内的债券和股票达到1321亿美元，增长47%。再看跨境资金流出，今年前三季度对外直接投资789亿美元，同比略降2.6%；境内主体通过“港股通”购买港股4244亿元人民币。

　　王春英表示，中国疫情防控和经济恢复走在全球前列，生产、服务、消费提供了强有力支持，这些都会继续发挥增强信心和稳定预期的作用。同时，中国坚持推动金融改革开放，而且是双向开放，促进贸易投资便利化的措施不断推进、持续发力，为跨境资金的双向流动和均衡流动创造良好政策环境。从市场情况看，人民币汇率保持了较高弹性。此外，外汇市场“宏观审慎和微观监管”两位一体的管理框架在不断完善。“展望未来，在国内经济、政策、市场等因素的支撑下，中国外汇市场有条件延续平稳发展态势。”

(责编：艾雯、刘洁妍)
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