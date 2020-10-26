统一不是选择题，是历史的趋势

“张灯结彩喜洋洋，胜利歌儿大家唱，唱遍城市和村庄，台湾光复不能忘……”《台湾光复纪念歌》犹在，但10月25日台湾光复节，台湾当局无声无息；“不能忘，常思量……”台湾抗日亲属协进会、《海峡评论》杂志社、两岸和平发展论坛等民间组织25日接力举办纪念会、图文展、大游行，唱响《台湾光复纪念歌》。

“唤起台湾人的中华民族忠魂”

台湾抗日亲属协进会、《海峡评论》杂志社、“历史教育新三自运动协会”、“钓鱼台教育协会”25日举办“台湾光复75周年庆祝大会”。

“历史教育新三自运动协会”理事长吴昆财表示，全体中国人民的惨痛牺牲换来了1945年10月25日的台湾光复。然而，如今在岛内“去中国化”逆流中，光复节也被欲去之而后快。他说，“风雨如晦，鸡鸣不已”，我们要致力于传播历史真相，让更多人了解台湾的这段历史。

父母双亲从台湾到大陆参加抗日斗争的台湾抗日亲属协进会理事长萧开平发表演讲说，父亲曾说在大陆抗战6年几乎没有睡过床。我们从前辈身上能学习的就是勇敢地继续前进，要在台湾唤起被民进党蛊惑欺骗的台湾人心底的中华民族的忠魂良知。台湾和大陆统一不是选择题，是历史的趋势。我们要唤醒台湾人民在反对殖民统治时所追求的国家统一、民族复兴的精神。两岸统一是中华民族复兴的关键。

台湾抗日英雄罗福星的孙女罗秋昭在于25日举行开幕仪式的“反殖民与台湾光复”图文展上说，我的祖父罗福星是生在印尼的华侨，但他得知中国受到侵略，变卖家产投身台湾的抗日运动，可见中华民族的凝聚力和爱国心。很可惜现在的台湾课本里已经不写这样爱民族爱国家的故事，却回到“皇民时代”的那种史观。

“年轻人不能被迫学习残缺历史”

由两岸和平发展论坛、劳动党、统一联盟党、夏潮联合会等10多个党派团体发起的台湾光复节游行25日举行。在台北市中山堂的“抗日战争胜利暨台湾光复纪念碑”前献花后，200多位参与者手提红灯走上街头。主办者致辞时表示，在光复节这样一个重要的时刻，如果没有这场游行，台湾街头静悄悄，好像没有这段历史。我们举办游行就是要让人看到多年来被淹没的、不被台湾人看到的历史。

从游行队伍中赶到图文展的抗日志士李苍降先生之女、李苍降教育基金会董事长李素慧医师说，长期以来台湾的历史教育扭曲了真实的历史，年轻一代被剥夺了学习真实历史的机会，我们的先辈在日据时期受不平等的奴化教育，难道现在台湾年轻人还要被迫学习残缺的历史吗？纪念台湾光复，就是要将台湾民众为了抵抗殖民统治、为了民族统一而斗争的历史完整地传给后世子孙。

“人间悲剧莫过子孙不识乃祖”

图文展展览资料显示，为实现抗日战争的胜利和台湾光复，先后有5万多名台湾青年返回大陆参加战斗，与大陆同胞并肩作战。他们有人虽然出生在日据时代，但心中的中华民族气节不变。展览中两张女子照片并列，一张身着日式校服，一张身着八路军军服，她们是同一人，叫杨美华，照片上有她的心声：“我是中国人，连中国话都不会说，祖国是什么样子都没见过。只要能踏上祖国的土地，为祖国母亲尽微薄之力，就是死了也心甘情愿。”

图文展主办单位表示，台湾光复是两岸中国人共有的历史记忆，也是两岸中国人民共同抵抗法西斯侵略、反殖民胜利的重要历史，但是民进党当局不敢纪念这个日子，甚至要在各方面消灭、扭曲这个属于两岸人民的历史记忆，因此我们要用展览和民众一同纪念这个光荣的历史，同时告诉年轻族群，自己的历史要靠自己找回来。

雾峰林家第九代后人、台湾抗日志士亲属协进会创会会长林光辉先生在“图文展”上朗读抗日志士丘逢甲的《春愁》一诗：“春愁难遣强看山，往事惊心泪欲潸。四百万人同一哭，去年今日割台湾。”他说，从春愁到“张灯结彩喜洋洋，光复歌儿大家唱”，台湾牺牲了几十万人，这是台湾人反殖民、回归祖国的历史。这段真实历史长期遭到台湾政客扭曲。“皇民化”让说日语的孙子不懂爷爷，“人间悲剧莫过于子孙不识乃祖，我们不希望这样的憾事重演，这也是台湾光复、民族复归统一的重要意义”。

（本报台北10月25日电）

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