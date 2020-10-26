图一：工作人员10月14日在山东省青岛市市北区海伦路街道一检测点进行核酸检测采样。

新华社记者 李紫恒摄

大规模核酸检测是中国控制新冠肺炎疫情复发的严格组合措施之一。

中国打出遏制疫情“组合拳”

中国抗疫成功的部分原因在于民众认真采取防护措施。对于全员核酸检测，市民都认为这是有利于社会和大家的事情，必须配合。

中国的防控措施包括下载追踪机主健康状态的手机应用软件。在出现疫情时，该应用是进行公共活动的必备证明；进入封闭空间时必须测体温，同时要求佩戴口罩，通常还需要留下个人信息。

如果某地被宣布为中高风险地区，则市民外出必须佩戴口罩。发现确诊病例，必须实行严格的居家隔离，无论是规模较为轻微的社区疫情，还是形势极其严峻的城市疫情。整个社区或者城市的大规模核酸检测也是必须遵守的，如果有人不检测，就会受到社区、工作单位或者防控机构的催促。

到目前为止，这套组合防控方案取得了效果，亚洲其他国家也采取了类似策略。今天的中国为自己的抗疫成绩而骄傲，成都的街头已经恢复热闹和欢庆，武汉在夏天举行的众多人群参与的聚会活动给了世界最好的证明，中国严格的防控措施获得了回报。

——西班牙《国家报》网站

中国将提前10年战胜贫困

10月17日是国际消除贫困日。中国在扶贫方面取得了全胜。尽管遭遇新冠肺炎疫情并出现经济减速，中国仍将提前10年实现联合国可持续发展议程预计在2030年前达到的目标——彻底消除贫困。

中国依靠本国经济社会的蓬勃发展来消除贫困。新中国成立以来，特别是改革开放之后，快速发展的中国经济帮助数亿人走出了贫困。新冠肺炎疫情发生后，外界一度对中国能否在今年年内消除贫困存有疑虑。但现在看来，这种担忧是多余的。4月底，中国扶贫龙头企业和扶贫车间的复工率已超过97%。贫困地区的农产品通过电商平台进入了中国网民的购物清单并创造了巨大销量，为疫情中的扶贫工作提供了新方向。

中国互联网络信息中心发布的报告称，截至2020年6月，中国98%的贫困村已能够通过光纤接入互联网。互联网正在帮助中国贫困农村的居民宣传销售产品、接洽业务并完成相关任务。

整个中国都投入到了扶贫工作之中。中国在这项斗争中取胜既符合常理，又令人惊叹。人们无法想象中国民众能在自己的人生中经历收入的成百倍甚至上千倍增长。

——据俄罗斯“自由媒体”网站报道

中国国产影片表现抢眼

根据康姆斯科分析公司上周的数据，自1月以来，中国电影票房收入已达到19亿美元。美国售出的电影票为20亿美元。中国正在夺取全球电影行业的领军地位。

2020年确实非同寻常。据普华永道会计师事务所预测，全球电影市场有可能缩水65%，而新冠肺炎疫情没有让任何地方幸免。

但不管怎样，经过长时间的瘫痪之后，中国重新活跃起来了。电影院的上座率已提升至75%。更重要的是，因好莱坞大片缺失造成的真空促使观众更多地转向国产大片。

中国在电影角逐场上的进步并非始于公共卫生危机。很久以来，专家们就不断预言其统治地位。在几年的时间里，这个国家的进步确实是飞快的。中国如今拥有全世界最多的银幕。这个国家如今也能够制作自己的大片。现在，中国票房最高的几乎都是国产片。3年前，中国影片的市场份额还不超过54%，今年，它将超过80%。

——据法国《费加罗报》网站报道

(责编：艾雯、杨牧)