三星集团会长李健熙去世　韩国巨擘企业面临过渡挑战

新华社首尔10月25日电（记者耿学鹏 陆睿）韩国三星集团会长李健熙25日去世，终年78岁。李健熙被视为三星崛起的缔造者，他为三星留下的企业发展遗产以及他去世后的遗产继承问题瞬时成为各方关注焦点。

李健熙2014年因急性心肌梗死入院，随后一直留院接受治疗，因病情恶化于25日去世。三星集团发表声明说，李健熙去世时其家人在他身边陪伴，“他留下的遗产将是永恒的”。

声明说，李健熙富有远见卓识，把三星从一家地方企业发展为世界领先的创新者和业内巨擘。

据韩国媒体报道，李健熙1942年出生，1987年继承父业、执掌三星。在李健熙经营下，三星从一家小规模贸易公司发展为一家世界知名科技企业，集团旗下公司的业务涉及手机、芯片、电器、生物和保险等领域。三星集团成为韩国重要企业，其出口占全国出口总额逾两成。

李健熙的生平也伴随不少争议。他曾卷入权钱交易、股票操纵等多起案件，并被判入狱3年、缓刑5年，后得到时任总统李明博特赦。

李健熙去世后，三星集团经营继承和未来发展广受关注。他的独子、现任三星电子副会长李在镕被视为三星集团热门接班人。

李健熙巨额个人遗产继承也成为关注焦点。据报道，李健熙名下的三星集团旗下企业股份总市值超过18万亿韩元（约合160亿美元），所涉及的遗产税或可达10万亿韩元。

韩国媒体预测，出于三星集团继承问题以及政府正推进的法规修订，三星内部结构也可能发生变动，这一韩国巨擘企业将面临过渡期巨大挑战。

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