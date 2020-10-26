谷歌涉嫌垄断遭美司法部起诉

美国司法部日前宣布对谷歌公司发起反垄断诉讼，指控其在互联网搜索和搜索广告市场采取非法垄断行为以维持市场主导地位。这是美国司法部1998年起诉微软公司垄断软件市场以来，针对科技企业再次发起的大型反垄断诉讼。

美司法部在起诉书中指控，谷歌多年来“利用反竞争手段维持和扩展它在通用搜索服务、搜索广告和通用搜索文字广告等市场的垄断地位”。谷歌每年向苹果和美国电话电报公司等企业支付数十亿美元，以确保其搜索引擎在全球数十亿电子设备中具有默认设置地位，而用户很少改变默认设置，这实际上等于封杀了竞争对手的搜索引擎。此外，谷歌还同意与把谷歌设置为默认搜索引擎的分销商和运营商“分享”部分广告收入，这部分金额高达每年400亿美元。

谷歌公司首席法律事务官沃尔克发表声明说，这起诉讼存在“严重缺陷”，并表示人们使用谷歌是因为他们选择这么做，而不是被迫或找不到其他替代品。他声称“此次诉讼对消费者没有任何帮助。相反，它会人为地支持低质量的搜索替代品，提高手机价格，让人们更难获得他们想要使用的搜索服务”。

相关数据显示，谷歌处理了美国95%的手机搜索查询。在台式机搜索方面，谷歌的市场份额为81%，2019年谷歌搜索业务收入约980亿美元。《华尔街日报》称，谷歌2019年的广告总收入接近1350亿美元，占全球数字广告收入的约1/3。

去年7月，美国司法部宣布对谷歌、脸书、苹果和亚马逊等企业展开大规模反垄断调查。此前，美国联邦贸易委员会对谷歌搜索业务进行了调查，该调查于2013年结束，当时未发现不当行为。但近年来，谷歌因其商业行为屡遭欧盟开出巨额罚款。

美国司法部前反垄断高级官员基梅尔曼表示，如果诉讼成功，可能导致谷歌部分业务被拆分成单独的企业，例如浏览器业务和安卓手机业务等。基梅尔曼认为，美国司法部的行动可能会给大型科技公司带来新的法律和监管挑战。

（本报华盛顿10月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 16 版）

(责编：牛镛)