埃及电子支付加速发展

埃及财政部长马伊特近日表示，截至今年7月底，埃及通过电子支付缴纳政府各项服务费的业务量比过去一年增长了223%。“今日埃及”网站指出，埃及全国已经核发了超过3200万张支付卡和1400万个手机钱包，说明民众对电子支付的接受和欢迎程度与日俱增。

电子商务的日趋活跃也在助推埃及电子支付的发展。电商平台Jumia埃及首席执行官希沙姆表示，近几个月来平台在当地的销售量和新用户数均增长了两倍。为避免人际接触，选择电子支付代替货到付款的消费者数量大大增加。

近年来，埃及政府多管齐下，大力促进电子支付发展。2017年，埃及成立了国家支付委员会，负责构建国家电子支付体系并对该体系框架进行监督以减少相应风险。该委员会迄今推出了各类措施，制定非现金交易法案，要求政府机构不得以现金和支票方式支付2万埃镑（1美元约合15.6埃镑）以上交易，提供公共服务的部门和机构分阶段实现非现金支付，为公民开设移动支付账户提供便利和优惠等。

仅在本财政年度预算中，埃及就为数字化转型项目划拨了127亿埃镑的经费，政府还正在试验采用本土电子钱包向政府员工支付工资。马伊特表示，电子支付和收款系统将节省25%的发行货币成本、缩短50%的服务时间。

疫情防控期间，埃及为鼓励电子支付出台了更多措施。埃及央行表示，目前正在全国的超市、加油站和药房等活跃商业地点安装总计10万个POS机。到今年12月，使用二维码收付款的商家和消费者都将获得不同额度的现金奖励。近日，埃及中央银行和埃及银行联合会还共同开展活动，宣传电子支付优势，推广电子支付相关业务。通过扫描二维码、刷信用卡等方式，不使用现金实现购物、缴费和转账……一系列展示电子支付场景的广告更加频繁地出现在埃及的电视和网络上。

基于庞大的年轻人口数量以及较高的手机普及率，外界普遍看好埃及电子支付市场前景。埃及首都经济研究中心经济学家沙菲认为，在政府的支持和鼓励下，预计未来几年埃及电子支付发展将持续提速。

（本报开罗10月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 16 版）

(责编：牛镛)