越南经济逐步企稳向好（国外经济观察）

越南统计总局最近公布的数据显示，越南经济今年第三季度增长2.62%，高出第二季度0.39%的增幅。国际货币基金组织日前预测，今年越南国内生产总值预计增长1.6%。

越南经济加快恢复得益于有效的疫情防控。越南政府提出疫情防控与发展经济并重的策略，对疫情较为严重地区采取停业、停产等一系列隔离措施，严格管控入境航班，同时加大对企业的资金和政策支持力度。越南国家银行投放了规模为250万亿越南盾（约合722.3亿元人民币）的优惠信贷，3次下调贷款利率，降低企业融资成本。越南税务总局给予困难企业延长纳税期限、免除滞纳金等扶持措施。劳动部门允许困难企业暂缓缴纳养老金，工会组织同意企业推迟缴纳工会会费。

面对外国直接投资和社会资本投资下降，越南通过加大对道路等基础设施的公共投资来拉动经济。近期，越南南北高速公路3个路段同时开工。今年前三季度，越南公共投资增速达近5年来新高。

越南统计总局前局长、经济学家阮碧林认为，中国经济的强劲复苏是越南经济复苏前景较为乐观的一大重要外部因素。据越南海关总局的数据，越南前三季度有两大类商品从中国进口额超过百亿美元，分别为电脑、电子产品及零部件和机械设备。同时，中国也成为越南高附加值商品的重要出口市场，前三季度对华出口整体增长12.7%。

目前，外部市场对越南经济的压力仍然较大。国际货币基金组织驻越南办事处首席代表弗朗索瓦·潘肖认为，越南旅游、运输和酒店等行业受疫情影响最为严重。越南投资与发展银行研究院发布的报告指出，今年第四季度至明年，越南仍需重点防范疫情反弹带来的消费和投资恐慌以及政府债务和赤字增加的风险。

（本报河内10月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 16 版）

(责编：牛镛)