推动文化交流  促进民心相通（国际视点）

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中国电视剧“走出去”的速度不断加快，影响力与口碑也日益提升。各国民众通过优秀的中国影视作品进一步感知中国的发展和民众的生活，加深了对中国的客观认识。

近来，越来越多中国电视剧被译配成多种海外本地语言在多国播放，受到广泛欢迎。数据显示，电视剧在中国电视节目国际贸易中占比已超过70%，远超其他节目形态，并已出口到全球200多个国家和地区。随着中国电视剧不断走向世界，中国与各国的文化交流与民心相通进一步加深。

影响力和口碑日益提升

“每天晚上我都会准时收看这部电视剧，剧情令人十分期待。”泰国大学生乌萨口中的电视剧是10月15日开始在泰国TrueID平台开播的中国电视剧《陪你到世界之巅》，播出时间为每周一至周五晚7点。

在泰国，《包青天》人气长盛不衰；在柬埔寨，《三国演义》家喻户晓；在新加坡，《欢乐颂》长时间引发广泛讨论；菲律宾国家电视台专门为《鸡毛飞上天》举行开播仪式……

不仅在东南亚，越来越多的中国电视剧走进了非洲、中东等地区千家万户。近一年来，《花千骨》等一大批电视剧搬上了非洲民众家中的荧屏，《平凡的世界》等剧集反复重播。在南非，《我的岳父会武术》《老爸当家》等电视剧的宣传片及预告一经上线，就获得许多网友关注和热议。电视剧《欢乐颂》主创人员在坦桑尼亚举行的观众见面会上，当地观众用中文“很高兴见到你们”大声向剧中演员打招呼，现场互动热烈。

在埃及、阿尔及利亚、突尼斯、摩洛哥等国，《父母爱情》《媳妇的美好时代》等一系列制作精良的中国电视剧相继播出后，大受好评。伊拉克等国不少民众习惯于聚在咖啡屋，一边观看一边讨论相关剧情。一些阿拉伯媒体还刊登了中国最新电视剧的“观影指南”。

据了解，反映中国现代都市生活的家庭剧尤其赢得海外观众的喜爱，剧中充满生活元素和奋斗精神的中国故事更容易打动当地观众，产生共鸣。

“疫情防控期间，多家电视台播放中国电视剧。题材多样的中国电视剧极大丰富了我们的居家生活。”埃及爱资哈尔大学学生尤素福对记者表示。

译制配音质量显著提高

目前，中国电视剧在东南亚保持强劲竞争优势。泰国2019年仅电视台播出数量就达100余部，随着视频平台的迅速发展，这一数量还在上升。

在非洲，中国电视剧在四达时代的ST Kungfu频道、ST Sino Drama（中国影视剧频道）上全天候播出。在非洲实现本地化运营的四达时代，目前业务遍及37个非洲国家，拥有数字电视用户1300多万，互联网视频移动端用户2000多万。中国已连续8年在非洲电视节设立联合展台，让非洲观众能够欣赏到中国最新的电视作品。

在中东，越来越多中国拍摄的偶像剧被配上了阿拉伯语字幕放到视频网站，备受年轻观众关注，点击量连创新高。

业内人士指出，译制配译工程打破了电视剧海外传播的语言瓶颈，为电视剧加速“出海”提供助力。据了解，中国电视剧被翻译成当地语言版本配音播出，往往更易受到观众喜爱，影响力也更大。

四达时代为此组建了多个语种的专业译制团队，培养了一批来自当地的译制及配音专业人才。目前已有多届“四达杯中国影视剧配音大赛”在坦桑尼亚、尼日利亚、南非等国家举行，以便从当地民众中选拔斯瓦希里语、豪萨语、祖鲁语等配音人才。

四达时代的配音演员希尔德表示，她每天都在努力做好配音工作，提高译制作品的质量，“优秀的配音能够吸引更多观众，让更多非洲民众了解中国文化”。

在埃及开罗，Vibration工作室的工作人员近来完成了数十部中国电视剧的译制工作（见上图，本报记者周輖摄），提供给阿拉伯国家多个电视台播出。“译制的过程也是一个再创作的过程。我们会仔细推敲每一个细节的表达，让语言更加本地化，这其中绝大部分的工作都是由本地工作人员完成。”负责人哈米德说。

伊拉克电视台台长海德尔·法特拉维表示，有了原汁原味的阿拉伯语配音，当地观众就能更加深入了解中国民众的现代生活，感受社会发展，这是实现文化交流的重要一步。

感受中国社会发展进步

有专家指出，中国电视剧加速“出海”，反映了中国经济的快速增长和文化影响力的不断增强。不少海外观众表示，他们通过荧屏，感受到中国社会的发展进步。

缅甸国家广播电视台台长吴敏推表示，选择现代题材的中国电视剧在缅甸国家广播电视台展播，就是希望通过优秀影视作品，让当地民众了解中国的社会发展。

“除了电视剧情吸引观众外，我们从现代剧中可以看到当代中国的快速发展变化。”一名长期收看中国电视剧的泰国观众说。

“我们渴望通过中国电视剧来了解中国的改革开放进程。”来自突尼斯大学的郝兰告诉记者，“看了中国电视剧，才知道中国不仅有功夫、太极和大熊猫，还有快速的发展和现代化便捷的生活。”

“中国电视剧现在不仅出海取景，还努力借鉴国际化模式，用外国演员、导演和团队把中国故事改编翻拍为当地语言版本的影视剧，同时为外国影视作品投资且进行国际化运作，这样更有利于外国观众接受。”从事中泰影视文化交流20余年的泰国艺鼎传媒公司董事长张栋表示。

担任2019非洲电视节组委会主席的帕特里克表示，中国电视剧近年来日益走进非洲国家，非洲影视产业也在快速发展，尤其是付费电视业务进入关键时期。非洲已开始尝试世界级的合制合拍，希望能获得来自中国影视界的更多关注和资金合作。

埃及国家规划院研究员希柏·贾迈勒对记者表示，中国和埃及都是影视生产大国，影视合作空间广阔。埃中可通过合拍电视剧等方式，进一步加强创新合作，这将极大助力拉近电视作品与当地观众的距离，促进民心相通。

（本报曼谷、约翰内斯堡、开罗10月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 16 版）

(责编：牛镛)