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绿色，中国高质量发展的动人色彩（和音）

2020年10月26日05:15  来源：人民网－人民日报
 

　　中国将继续为推动全球生态治理、建设全球生态文明发挥重要作用，为保护人类赖以生存的地球家园贡献自己的力量

　　

　　“通过大力推进国土绿化，中国的‘颜值’不断提升。中国正以绿意盎然的面貌走向世界。”联合国环境规划署网站不久前刊文指出。“十三五”时期，中国污染防治力度空前加大，生态环境明显改善，不断朝着协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽的目标迈进。绿色，是中国高质量发展的动人色彩。天更蓝、山更绿、水更清的中国不断展现在世人面前，日益吸引全球目光。

　　中国步入绿色发展快车道，得益于生态文明建设理念的指引。继中共十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局后，十九大进一步把“污染防治攻坚战”列为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一，将“增强绿水青山就是金山银山的意识”等内容写入党章。从世界“治沙样板”到连续3年获得联合国环保最高奖——“地球卫士奖”，再到“联合国人居奖”，中国生态文明建设成就和理念获得国际社会广泛认可。联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生认为，世界需要中国所倡导的人与自然和谐共生的环保理念。

　　种下绿色，就能收获美丽；种下希望，就能收获未来。建设生态文明，中国人民久久为功、滴水穿石的精神在新时代绽放光彩。中国人民用几十年奋斗打造出塞罕坝绿色传奇，被世界尊为捍卫地球的行动经典。2009年至2019年，中国共完成造林面积7130.7万公顷，成为同期全球森林资源增长最多的国家。卫星观测数据发现，全球从2000年至2017年新增的绿地面积中，25%以上来自中国，中国对全球绿化增量的贡献居全球首位。联合国粮农组织发布的2020年《全球森林资源评估报告》充分肯定中国在森林保护和植树造林方面的全球贡献。《澳大利亚金融评论报》撰文指出，中国的植树项目“是给全世界上的一堂课”。

　　建设美丽中国的路上，“绿水青山就是金山银山”的理念不断在实践中得到验证。通过实施生态扶贫，中国已带动300多万贫困人口脱贫增收。经过30多年的科学治理，曾经的“死亡之海”库布其沙漠已长出6000多平方公里绿洲，带动沙区超过10万名群众脱贫，彰显治沙与治穷共赢的中国特色荒漠化防治之路的有效性。国际社会认为，中国兼顾经济发展和环境保护的道路是“很了不起的探索”，为共建全球生态文明贡献了中国智慧。

　　拥有14亿人口的中国大力推进生态文明建设，其影响无疑是世界性的。从推动达成并积极落实气候变化《巴黎协定》到推动二十国集团发表首份气候变化问题主席声明，从倡议共建“绿色丝绸之路”到设立气候变化南南合作基金，从提前完成2020年气候行动目标到积极推进“2020年后全球生物多样性框架”，中国绿色版图的持续拓展，为建设全球生态文明作出了重要贡献。习近平主席不久前在联合国生物多样性峰会上宣布，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这是共建繁荣、清洁、美丽的世界的大国行动，是对人类文明负责的大国担当。英国《自然》杂志发表社论指出，中国规划出一条更绿色的发展前进之路，值得世界上其他国家借鉴。

　　“山积而高，泽积而长。”中国将进入新发展阶段，将继续坚定不移贯彻新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，为打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国而努力。中国将继续为推动全球生态治理、建设全球生态文明发挥重要作用，为保护人类赖以生存的地球家园贡献自己的力量。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月26日 03 版）
(责编：牛镛)
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