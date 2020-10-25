印尼爱国侨领：维护祖国领土完整，早日实现祖国和平统一

人民网雅加达10月25日电（记者徐伟）今年10月25日是台湾光复75周年纪念日，美国/印尼国际日报报业集团董事长、印尼著名爱国侨领熊德龙就有关问题接受人民网记者采访时说，“我相信，维护祖国领土完整，早日实现祖国和平统一，是全中国人民和全球华侨华人的一个共同心愿和目标”。

“海外华侨华人是爱国爱乡的，我们百分之百热爱中国”，熊德龙说，可以非常肯定的是，没有全民族艰苦抗战的共同努力，就不会迎来台湾光复的历史时刻。实际上，台湾光复是包括台湾同胞在内的全中国人民，以及全球海外华侨华人站起来的一个象征和重大胜利，我们为此深感自豪。1945年日本战败投降，宝岛台湾终于光复和重入中国版图。时至今日，纪念台湾光复，弘扬抗战精神和爱国主义精神仍具有重要意义。

熊德龙认为，海峡两岸是一家，两岸同胞血肉相连，海峡两岸是“你中有我，我中有你”的关系。然而，近期岛内有人想制造所谓“台独”，海外华侨华人对此感到十分气愤。事实上，坚持一个中国原则、坚持“九二共识”是有利于两岸同胞共同利益的正确选择，能够促进两岸经贸、人文、学术等多领域的交流，对于台湾当局和广大台湾同胞都是百利而无一害的。特别是“九二共识”让两岸同胞心相连，坚持“九二共识”，才能确保两岸和平共处和推动两岸关系稳步向前发展。

熊德龙表示，近期，两岸关系出现问题，根源在于台湾当局不承认“九二共识”。“对此，我们海外华侨华人看得十分清楚，并为此感到非常痛心和非常遗憾。两岸应当共同维护好来之不易的‘九二共识’，也希望台湾当局早日回头是岸。台湾地区民众应当清楚地认识到，不能成为域外国家任意摆布的棋子，更应坚持‘九二共识’，努力推动两岸关系平稳发展”。

熊德龙指出，大陆出台了很多惠台政策，对于维护两岸稳定，推动两岸各项事务交流与发展发挥了重要的积极作用。长期来看，大陆对台政策证明了什么是血浓于水，也证明了什么叫做两岸一家人。

熊德龙强调，不断发展强大的中国已经和平收回了香港、澳门，台湾作为“百分之一百、千分之一千、万分之一万”的中国领土是绝无可能分割出去的，只要是祖国的领土，哪怕一寸都不能相让。搞“台独”纯粹是痴心妄想，不光全中国人民反对，全球华侨华人也不会同意。“我相信，维护祖国领土完整，早日实现祖国和平统一，是全中国人民和全球华侨华人的一个共同心愿和目标”。

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