日首相外交首秀“示好”东南亚

据日媒报道，日本首相菅义伟日前结束了对越南和印度尼西亚为期4天的访问。这是菅义伟今年9月中旬当选日本首相后的首次出访。专家分析认为，菅义伟此访旨在加强与东盟国家的关系，在东南亚地区推进日本“自由与开放的印太”这一构想。

强化与东盟关系

菅义伟此次东南亚之行可谓行程紧凑。据美联社及共同社报道，10月19日，菅义伟与越南总理阮春福举行会谈。双方同意加强防务与安全合作并签署一项军事协议。该协议允许日本向越南出口防务装备和技术，包括多架巡逻机和雷达。双方还签署了其他合作协议，覆盖基础设施、能源、环境、农业贸易等诸多领域。

10月20日，菅义伟抵达访问第二站印度尼西亚。据共同社报道，菅义伟当天与印尼总统佐科举行会谈。菅义伟表示，将在应对新冠肺炎疫情方面促进同印尼的合作。两国确认重启因疫情而陷入停滞的护士、看护师等人员往来。菅义伟在会谈后的记者会上表示，将向印尼提供500亿日元的贷款，以加强后者的“防灾措施”。

前任首相安倍晋三2012年第二次上台后，首次出访的目的地中也包括越南和印尼两国。美联社分析称，菅义伟有意延续安倍晋三的外交政策。日本舆论普遍认为，菅义伟将通过此访继续强化日本与东盟国家的关系。

推动印太“自由、开放”

“菅义伟上台后的外交政策之一是稳定周边关系。显然，他把东南亚国家越南、印尼视为落实该政策的重点。”中国社会科学院日本研究所外交研究室主任吕耀东在接受记者采访时指出，越南今年是东盟轮值主席国，印尼是东盟成员国中唯一的二十国集团成员国。同时，这两国也是日本落实“自由与开放的印太”构想的主要支点。2016年，时任日本首相安倍晋三提出所谓“印度—太平洋战略”，意在推动从太平洋到印度洋的广大地区拥有所谓“相同价值观”的国家进行合作。2017年11月，美国总统特朗普在访问亚洲国家期间，宣示“印太战略”成为美国新政府的亚太战略，并与安倍晋三就这一战略达成一致。2018年11月，安倍在与马来西亚总理马哈蒂尔举行会谈之际，首次在公开场合将“战略”改称“构想”。日媒当时分析认为，修改后的名称更容易赢得东盟国家的支持。

据外媒报道，菅义伟当选首相后曾表示，希望以日美同盟为基轴展开外交活动，同时推进在安倍时期成型的“自由与开放的印太”构想。10月18日，菅义伟出访临行前，在东京羽田机场再次向媒体记者强调，决心为区域和平与繁荣做贡献，推动印度洋和太平洋地区实现“自由、开放”。

吕耀东指出，日本二战后大力发展与东南亚国家间的外交关系，并将该地区作为海外投资的重点。冷战结束后，日本更是在区域合作中大力拉拢东盟国家，推行“价值观外交”和“战略性外交”。有分析认为，菅义伟将继续鼓动东盟国家加入日美推动的所谓“印太战略”框架。

和平承诺需落实

对于就任首相后的外交“首秀”，菅义伟高度重视。对于与越南达成的防务装备和技术出口协议，菅义伟称“这是双方防务合作的重要一步，期待进一步的发展”。日越领导人在会谈时还对东海、南海问题表示“关切”，并确认在南海和朝鲜问题上“紧密合作”。出访印尼期间，日方也表示将在安保方面加强双边合作。

在吕耀东看来，稳定与周边国家的关系是菅义伟上台后的外交承诺之一。但事实是，日方的一些做法正在离间周边国家关系，与其标榜的所谓“维护地区和平繁荣”的说法相背离。当前，日本并未处理好与周边国家尤其是东北亚国家的关系，反而寻求对东南亚国家进行武器出口，是对地区安全极不负责任的行为，恐将导致地区关系进一步恶化。“日方需要言行一致，将维护和平的承诺落到实处。”

分析人士认为，日本的印太构想与美国“印太战略”相呼应，两国试图联手在印太地区推行对抗性的地缘博弈战略，这冲击了以东盟为中心的区域合作架构，对于区域内各国都毫无益处，预计也难以被东盟各国所接受。

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